Nella notte è scoppiata una lite furibonda tra Tommaso Franchi e la sua fidanzata Mariavittoria Minghetti, protagonisti del Grande Fratello. Per la coppia del reality show è crisi nera. I due giovani, che hanno iniziato la loro storia d’amore proprio nella casa più spiata d’Italia, si sono affrontati con urla altissime. “Dobbiamo parlare”, ha esordito Tommaso, visibilmente infastidito da un comportamento della giovane dottoressa romana. “Non rivolgermi più la parola”, ha ribattuto lei. La discussione si è accesa in un attimo e in breve tempo è degenerata, sotto gli occhi degli altri inquilini, sorpresi nel vedere la coppia solitamente affiatata così litigiosa.

La tensione è esplosa alla fine delle celebrazioni per il Capodanno cinese. Durante la serata, l’idraulico senese ha assistito a una scena che lo ha mandato su tutte le furie. Secondo Tommy, infatti, Mariavittoria avrebbe ferito un altro concorrente della casa, già provato da un periodo tutt’altro che felice. Senza esitare, ha subito affrontato la fidanzata. Mariavittoria, dal canto suo, ha replicato che si trattava di un equivoco.

Leggi anche: “Alfonso è nero perché lo ha visto nel mio letto”. Grande Fratello, Chiara sorpresa e D’Apice scatta





“Non puoi farmi questo”. Grande Fratello, tra Mariavittoria e Tommaso crolla tutto: “Ok, allora è finita”

Durante la serata, la ragazza aveva partecipato a un gioco in cui fingeva di essere la fidanzata di Federico, mentre Amanda interpretava il ruolo della “gattamorta” che cercava di conquistarlo. Secondo Tommy, questo gioco, che avvicinava in qualche modo la leccese al nuovo arrivato, avrebbe ferito Maxime Mbanda. Come noto infatti il rugbista ha un debole per la cognata di Al Bano: si è dichiarato, ma lei lo ha respinto. Da questo episodio apparentemente banale è nata una lite furiosa tra Mariavittoria e Tommaso.

“A me sembra poco rispettoso quello che hai fatto”, ha attaccato il ragazzo. “Stavamo giocando tutti insieme”, si è difesa Mariavittoria. “Non voglio che Maxime pensi che gli hai mancato di rispetto”, ha insistito Tommaso. A quel punto, Mariavittoria ha detto che sarebbe andata a scusarsi, ma Tommaso si è opposto, temendo che la situazione potesse peggiorare ulteriormente.

La lite è proseguita anche dopo, con toni sempre più accesi. “Hai detto: ‘Non rivolgermi più la parola‘ – ha ribadito Tommy -. Queste cattiverie non si dicono, rimangiati tutto. Chiedimi scusa“, ha insistito. Mariavittoria ha continuato a difendersi, convinta che il fidanzato stesse fraintendendo tutto, ma alla fine ha ceduto. Tommaso, però, non è apparso soddisfatto: “Il tuo ‘scusa tanto’ non è sincero. Quando si litiga non si dicono certe parole”. I due hanno poi iniziato a rincorrersi per la casa, sotto gli sguardi increduli degli altri concorrenti. “È gravissimo quello che hai fatto”, ha concluso Mariavittoria, prima di allontanarsi.