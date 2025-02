Ieri sera, il Grande Fratello ha sorpreso gli inquilini della casa più spiata d’Italia con una celebrazione speciale. L’occasione era il Capodanno cinese, e la produzione ha organizzato una festa a tema per rendere l’evento ancora più coinvolgente. Ai concorrenti sono stati recapitati anche degli abiti tradizionali orientali, così da permettere loro di immergersi completamente nelle usanze e nei costumi di quel Paese.

Tuttavia, proprio mentre i partecipanti si preparavano alla festa, è scoppiato un nuovo caso. A rivelare quanto accaduto è stata Chiara Cainelli, la bella concorrente trentina. La 25enne, nata da padre italiano e madre boliviana, ne ha parlato sottovoce mentre si trovava in camera insieme a Mariavittoria Minnghetti. Le sue dichiarazioni hanno colto il pubblico di sorpresa, scatenando un acceso dibattito su come i concorrenti vivano le loro relazioni sentimentali all’interno della casa.

“Alfonso è nero perché lo ha visto nel mio letto”. Grande Fratello, Chiara sorpresa e D’Apice scatta

“Alfo è nero perché stavo truccando Lele nel mio letto”, ha confessato Chiara all’amica, che è rimasta incredula. Come è noto, Chiara si è ufficialmente fidanzata con Alfonso D’Apice. I due sono usciti allo scoperto nel corso dell’ultima puntata del reality di Canale 5. Lei ha rivelato di essere stata single per cinque anni, mentre Alfonso ha alle spalle una relazione durata otto anni con Federica Petagna, terminata dopo la loro partecipazione a Temptation Island a causa della sua eccessiva gelosia.

Durante la puntata, il giovane aveva garantito al presentatore, Alfonso Signorini, e al pubblico, di essere cambiato e di essere pronto a vivere una storia senza gelosia. Tuttavia, le parole di Chiara hanno fatto discutere. Emanuele Fiori, che aveva a lungo corteggiato la concorrente all’interno della casa, era stato alla fine scartato in favore del napoletano.

Le dichiarazioni di Chiara hanno diviso il pubblico. Un utente di X scrive di non essere stupito di questo comportamento di Alfonso, visti i precedenti: “Avete visto come si comportava con Federica? Una persona non cambia in pochi mesi”. Per cui se questa teoria fosse vera, D’Apice non sarebbe cambiato. Altri, invece, hanno colto l’occasione per difendere un altro inquilino spesso accusato spesso di essere troppo geloso delalsua compagna. “E dopo questa, non permettetevi mai più di criticare Tommaso, perché Alfonso è peggio di lui: è geloso e possessivo, e questa cosa non cambierà mai”

E dopo questa, nn permettetevi mai più di giudicare e criticare Tommaso, perché Alfonso è peggio di tommy, è tanto geloso e possessivo, e questa cosa non cambierà mai #grandefratello #tommavi #alfans #mavonso #chiaronso pic.twitter.com/Bv2vEv8AzZ — gferina (@gossippinaxoxo) February 1, 2025

Alcuni fan sostengono addirittura che il filmato sia stato tagliato. “Taci e non tagliare i pezzi. La stessa Chiara poi dice che è stata solo una sua sensazione, perché Alfo era tranquillo con lei“, ha scritto un altro utente, insinuando che la scena sia stata montata ad arte. A questo punto solo il video integrale potrà fare chiarezza su questo caso che ha segnato la notte appena trascorsa nella casa del Gf.