Colpo di scena poco fa al Grande Fratello: due concorrenti sono stati ripresi dalle telecamere in una situazione decisamente “bollente”. La notizia ha già fatto il giro del web e ha scatenato gli appassionati del reality con una valanga commenti. I due inquilini infatti fino ad ora non avevano mostrato interesse uno per l’altro. Anzi. Entrambi sono alle prese con storie diverse dentro la casa con altri concorrenti. Uno dei due è Anita, che da poco ha rotto con Garibaldi.

Si avvicina una nuova puntata del Grande Fratello. Nonostante la stanchezza naturale dei protagonisti dopo quasi sei mesi di convivenza forzata dentro la casa più spiata d’Italia, il reality offre sempre nuove dinamiche. Quelle più avvincenti e più seguite dai fan sono sempre quelle amorose.

Grande Fratello, Anita beccata sotto le coperte con un altro concorrente della casa

Come tutti sanno al momento dentro il Gf abbiamo una “coppia ufficiale” formata da Paolo Masella e Letizia Petris. Ci sono poi coppie non ancora ufficiali ma che potrebbero nascere da qui a breve. Una è quella composta da Anita Olivieri e Alessio Falsone. La ragazza non ha nascosto il suo debole per il concorrente entrato per ultimo nella casa, tanto da rinnegare la sua storia con Edoardo, il fidanzato storico con il quale è stata dieci anni. “Tutto finito”, ha voluto specificare lei più volte di recente quando ha capito di essere affascinata da Falsone. Antia ha poi rotto dentro la casa il suo legame con Giuseppe Garibaldi.

C’è poi una coppia virtuale, composta da Perla e Mirko, ormai eliminato dal gioco. I due potrebbero tornare insieme dopo la fine del Grande Fratello. Ma di certezze ce ne sono poche, visto che anche alla Vatiero sembra piacere Alessio.

Colpo di scena clamoroso poco fa nella casa del Grande Fratello. Le telecamere hanno ripreso Sergio e Anita insieme nascosti sotto una “capanna” realizzata con una coperta stesa tra i divani del salotto. Di solito questo è un escamotage usato dai concorrenti del reality di tutte le edizioni per stare insieme in modo un po’ più intimo, senza essere spiati da tutta Italia. Sarà anche questo il caso?

Sui social il dibatto divampa. Le teorie sono diverse, c’è chi tra i commentatori sostiene che i due stiano solamente giocando, e chi invece vede in questo atteggiamento un reale avvicinamento tra il surfista e la bella concorrente originaria di Formello. A questo punto sarà interessante anche capire quale sarà la reazione degli altri inquilini. In particolare di coloro che con Sergio e Anita avevano in corso una relazione speciale.

ci sono anita e sergio sotto una capanna che parlano di amoreggiare, tutto a posto pic.twitter.com/MG7zITIShu — dile (@dilelannister) March 2, 2024

Dei due non si vede niente, ovviamente, me si sentono i loro discorsi. “Qua si potrebbe amoreggiare seriamente”, afferma Anita. E Sergio le risponde: “Ma sì. Ma proprio super easy”. Sicuramente se ne parlerà anche il 4 marzo, nella nuova puntata serale del reality condotto da Alfonso Signorini, “la capanna” di Sergio e Anita sarà uno dei temi della serata.