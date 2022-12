Sorpresa per Giaele al GF Vip 7. Dopo giorni difficili causati dalla lite con Antonino Spinalbese, la concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip è felice per l’inaspettata sorpresa arrivata sul cielo della casa.

Solo un paio di giorni fa alcuni concorrenti hanno architettato uno scherzo a Giaele, facendole crede che sulla casa stesse passando un aereo per lei. “Giaele alzati su, c’è un aereo per te”, avevano gridato Antonino Spinalbese ed Edoardo Tavassi. Svegliata dai due, Giaele aveva seguito i coinquilini ed era uscita in giardino per vedere l’aereo che sorvolava sulla casa.

Sorpresa per Giaele al GF Vip 7, l’aereo del marito Brad

Uscita in giardino, e con il naso all’insù per leggere il messaggio, Giaele è rimasta senza parole perché in cielo non c’era nessun aereo. “Giaele và a dormì che nun c’è un c***o per te”, aveva detto Tavassi per poi scoppiare a ridere. Oggi invece l’aereo è arrivato. Il messaggio in inglese e il contenuto ha subito fatto capire a Giaele che il mittente era il marito, l’imprenditore Brad.

Una bellissima sorpresa per Giaele, reduce da una brutta lite con Antonino Spinalbese. Brad si è infatti fatto vivo con un aereo e un bellissimo messaggio che recitava. “I love you more than the world turns”, ovvero “Ti amo più di quanto giri il mondo”. La stessa frase con cui tempo fa aveva concluso una lettera. Giaele è rimasta molto sorpresa per il messaggio del marito, si è emozionata e commossa. Sono giorni duri per la concorrente del GF Vip 7, reduce da un’accesa lite con Antonino Spinalbese.

“I love you more than world turns”



Questo aereo di Brad per Giaele è volato proprio nel momento perfetto, la miliardaria se lo merita tantissimo…❤️‍🩹#gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/XOXakbrErn — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) December 22, 2022

L’ex di Belen si è infuriato con lei perché ha preso le parti di Oriana e ha minacciato di rivelare qualcosa di molto pesante sulla De Donà. “Ma vai a ca***.Devo parlare? Sì del tuo triangolo con me. Cosa mi hai detto Giaele? Come vedi posso metterti in difficoltà. Ma io e te sappiamo qual è la nostra verità. Se parlo io fai una brutta figura quindi non fare la furbetta“, le parole di un furioso Antonino che hanno gelato Giaele. Dopo un momento difficile ci ha pensato il suo Brad a farle tornare il sorriso.