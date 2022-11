Soraia Ceruti, il commento infiamma il gossip. Luca Salatino, ex tronista UeD e fidanzato della corteggiatrice, ha provato fin da subito una forte nostalgia della fidanzata. Un’esperienza dentro la casa del GF Vip che fino a questo momento, per lui, è diventata una continua sfida per contrastare i malumori dovuti alla mancanza. Poi la sorpresa di ascoltare l’incoraggiamento della fidanzata ha dato una forte scossa e Luca ha deciso di restare in gara. Ma qualcosa ha stuzzicato la curiosità dei fan: ecco cosa è successo.

Soraia Ceruti incinta? La notizia corre veloce tra i fan della coppia, non appena sentito il commento di Nikita espresso dopo la sorpresa ricevuta nel corso della puntata. Infatti, come il pubblico italiano ha avuto modo di apprendere, gli autori del GF Vip hanno ben pensato di fare incontrare Luca Salatino e la fidanzata proprio per far fronte a un problema di nostalgia che stava complicando l’esperienza nel reality show del gieffino ed ex tronista UeD.

“Hai sentito quello che ti ho scritto, sto pensando a tutto. La tua famiglia ti ama, sono da loro in questi giorni. Ti salutano tutti. Non vogliamo più vederti piangere. Il nostro amore è gigantesco, lo sai. Siamo invincibili. Quando usciremo avremo tutta la vita per stare insieme. Mi manchi da morire e ti amo da morire, ok? Però è importante che non ci fai soffrire”, ha detto in puntata Soraia Ceruti per incoraggiare il fidanzato. (“Devo dirgli una cosa”. Sorpresa Soraia per Luca Salatino: sta succedendo fuori dal GF Vip 7).

“Se ti vediamo così soffriamo noi e tutti quelli che ti amano“, ha concluso Soraia. E a quel punto Luca Salatino ha deciso di restare in gioco e farsi forza. Ma dopo la sorpresa, sarebbe stato un commento di Nikita a lanciare il gossip. Mentre Luca Salatino stava parlando con Nikita e Antonella di tutto ciò che era successo in puntata, Nikita avrebbe sottolineatoqualcosa che ha stuzzicato la curiosità di molti.

Nell'intervallo Nikita a Luca "io pensavo Soraya fosse incinta!" come il 70% di twitter 🙈 #gfvip pic.twitter.com/wwMcwfKwIK — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 11, 2022

“Lei ti ha fatto un appunto. Io pensavo fosse incinta“. Poche parole per infiammare il mondo del gossip che è già partito a caccia della verità. Solo un’ipotesi su Soraia Ceruti incinta che attenderebbe una conferma o una smentita, posto che le rotondità potrebbero iniziare a vedersi, laddove i pettegolezzi fossero fondati.