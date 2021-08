Sophie Codegoni è la ex tronista di Uomini e Donne. Alla fine il suo percorso non ha avuto il lieto fine: uscita dallo studio di Maria De Filippi con Matteo Ranieri con il corteggiatore è finita dopo poco. Ma anche se sono passati mesi da quel momento, Sophie Codegoni continua a essere al centro delle polemiche e a far parlare di sé.

Dopo le (numerose) critiche per la sua rottura lampo con Matteo, di recente è finita sulle pagine del gossip per un chiacchierato flirt con Fabrizio Corona, che a casa sua è stata presentata come fidanzata e convivente, e ora anche per una sua probabile partecipazione al GF Vip 6 di Alfonso Signorini. Nessuna certezza ancora di vedere Sophie Codegoni varcare la famosa porta rossa di Cinecittà, ma a quanto pare la ex tronista di UeD starebbe in trattativa. E magari, se dovesse andare a buon fine, avrà l’occasione di rispondere una volta per tutte alle accuse sul suo percorso e la sua scelta a UeD.

Sophie Codegoni, altra polemica: “Ha mentito a tutti”

Perché c’è un’altra polemica adesso che ha investito Sophie Codegoni. Sempre in relazione al fatto che la sua relazione con Matteo Ranieri è durata quasi quanto un battito di ciglia. Per la troppa distanza e il lockdown le motivazioni della coppia ma ai fan del programma sono sembrate deboli e senza fondamento. Dubbi, questi dei telespettatori, che sembrano trovare conferme nel nuovo commento lasciato da Instagram dall’esperto di cronaca rosa Investigatore Social.





“Ha mentito a tutti“, ha scritto come riporta il sito DiLei la pagina di gossip nelle storie rispondendo alle curiosità dei fan di Uomini e Donne, aggiungendo “Soprattutto a Raffaella Mennoia“, la storica capo-redattrice del trono classico, nonché braccio destro di fiducia di Maria De Filippi. Secondo l’esperto di gossip, l’unico scopo di Sophie Codegoni sarebbe stato quello di ottenere successo immediato e non trovare l’amore all’interno del programma.

E proprio questa ‘tendenza’ evidentemente abbracciata da diversi protagonisti di UeD, sempre più interessati a diventare influencer, avrebbe convinto la conduttrice a cambiare radicalmente presupposti. In una recente intervista al settimanale Oggi Maria De Filippi ha spiegato che per la prossima edizione sta optando per ragazzi e ragazze che non abbiano l’ossessione dei social network perché vuole “la vita vera”.