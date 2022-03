Soleil Sorge è fuori dal GF Vip 6 e tra i vipponi ad accusare di più la sua assenza c’è sicuramente Sophie Codegoni. Hanno avuto un rapporto molto altalenante nella Casa, ma negli ultimi tempi avevano legato molto. Per questo motivo l’influencer aveva indicato l’ex tronista di UeD quando si è trattato di fare il nome dell’eventuale terzo finalista.

E lei, nella stessa circostanza, aveva invece fatto quello di Giucas Casella per evitare quello che poi si è verificato, ovvero la sua uscita di scena. Soleil Sorge ha infatti perso il televoto contro Davide Silvestri ed è stata costretta a fare le valigie. L’attore, invece, ha festeggiato il suo posto in finale.

Soleil Sorge, il regalo lasciato a Sophie Codegoni

A proposito di valigie, poco dopo averla vista uscire dalla porta rossa c’è chi ne ha approfittato. Gli utenti più attenti hanno infatti intercettato Jessica Selassié mentre frugava tra le sue cose per accaparrarsi alcuni suoi prodotti di bellezza ed è stata molto criticata per questo comportamento. Tondando a Sophie Codegoni, invece, lei sì che ha ricevuto un cadeaux dall’eliminata.





Soleil Sorge ha fatto un regalo a Sophie Codegoni prima dell’eliminazione dal GF Vip. Molti telespettatori si erano subito accorti che al dito d è comparso un nuovo anello e la stessa ex tronista ha poi raccontato a Manila di averlo ricevuto da Solei: “Questo me l’ha lasciato Sole prima di uscire“, ha detto alla coinquilina mostrandole l’anello.

Sophie: "Questo me l'ha lasciato Sole prima di uscire (l'anello)"



Oddio era veramente di Soleil e oggi Sophie se lo guardava tutta triste, con le lacrime agli occhi… Non ce la faccio

😭😭😭❤ @Soleil_stasi#gfvip #solearmy #solphie pic.twitter.com/un9onktoga March 9, 2022

Non sophie con l’anello di soleil,vi prego🥺



DIO MIO NON SE LO TOGLIERÀ PIÙ ..

LA NOSTRA SAPPHIE È IRRECUPERABILE 😭#gfvip #solphie pic.twitter.com/IGZPSeEUEz March 8, 2022

Altro dettaglio che non è sfuggito la tristezza negli occhi di Sophie Codegoni mentre parlava dell’anello della sua amica, che infatti nomina in continuazione nella Casa. Dopo l’uscita di Alessandro Basciano, si erano particolarmente avvicinate, tanto da aver fatto diffondere in rete l’hashtag #solphie. Ma mancano pochi giorni ormai alla reunion.