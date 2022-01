C’è qualcosa che non quadra in Sophie Codegoni. I compagni d’avventura del GF Vip 6 sono preoccupati e non poco. Già nelle scorse settimane sui social il web aveva iniziato a parlare del fatto che l’ex tronista mangi davvero molto poco. A quel punto erano nate anche delle polemiche riguardanti la dieta che aveva reso pubblica di fronte alle telecamere: si trattava di un digiuno, un solo pasto al giorno e l’assenza di carboidrati.

Naturalmente le sue parole avevano generato polemica, visto che avrebbero potuto dare un cattivo esempio. Poi il cambio di rotta e la ragazza ha iniziato a mangiare di più. Poco dopo però Sophie Codegoni ha dichiarato di voler rinunciare ai cibi spazzatura nella Casa per il fioretto fatto con Alessandro Basciano. Il giovane infatti aveva giurato sul figlio che non avrebbe più condiviso il letto con la Codegoni, per poi decidere di infrangere il giuramento. La coppia ha poi deciso di fare un fioretto, non mangiando cibi spazzatura per una settimana, e di tornare a dormire insieme.

Ora però le cose preoccupano i fan: “Sophie Codegoni non sta bene. Non mangia e dorme quasi tutto il giorno”, scrive un fan preoccupato. Sono giorni che molti telespettatori chiedono al GF Vip di intervenire sulla questione alimentare della Codegoni. Si legge qualche commento in cui un utente fa notare che, in assenza di forze, l’ex tronista sarebbe “collassata” sul divano della Casa di Cinecittà.





Il web parla di “problemini legati al cibo“ e questo non dovrebbe essere affatto sottovalutato, forse per delle sue insicurezze. Ora sembra che sia Soleil ad aiutare Sophie Codegoni: solo qualche mese proprio lei aveva fatto notare – insieme a Manila Nazzaro – che Sophie in effetti non mangia molto.

Raga scriviamo su insta alla mmma di sophie dicendo che non sta mangiando,vi prego

#basciagoni #jerù #gfvip January 30, 2022

Tra l’altro il pubblico che la sostiene non la vede per nulla serena, tanto che vorrebbe organizzare un aereo di incoraggiamento per lei, forse per chiederle di mangiare. C’è da dire tuttavia che basterebbe che la produzione del programma prendesse iniziativa o che Alfonso Signorini consigliasse a Sophie Codegoni di stare più attenta. Non tanto per lei, ma per il messaggio che passa.