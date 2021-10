Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi allora fanno sul serio! Entrambi reclusi nella Casa del GF Vip 6 col passare dei giorni sono diventati più affiatati e complici che mai. E se inizialmente l’ex tronista di UeD aveva tante riserve, vistI il coinvolgimento di lui con Soleil Sorge e la fidanzata ormai ex che l’aspettava fuori, ora si è lasciata andare. Già qualche notte fa tra i due era scattato un tenero bacio sotto le coperte.

Era la notte tra il 23 e il 24 ottobre e infatti nel corso dell’ultima puntata Alfonso Signorini non ha fatto finta di niente. Ha fatto di più: dopo aver mandato in onda la clip in questione, ha messo lui di fronte a una scelta. A quel punto il famoso triangolo della Casa Sophie Codegoni – Gianmaria Antinfoli – Soleil Sorge è definitivamente crollato. Cancellato, azzerato. L’imprenditore campano, considerato il latin lover del GF Vip 6, ha fatto la sua scelta definitiva tra le due bionde della Casa, come le ha definite suo fratello Francesco. Ovvero la ex tronista di UeD.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, scatta la passione

Nella puntata di lunedì 25 ottobre 2021, rispondendo ad Alfonso Signorini che gli chiedeva chi volesse “buttare dalla torre”, Gianmaria Antinolfi ha fatto senza esitazione il nome di Soleil Sorge, sua ex fidanzata, con cui nelle scorse settimane aveva avuto accese discussioni seguite a rappacificazioni e ancora scontri. E ha poi aggiunto, guardando Sophie Codegoni: “Io mi perdo nei suoi occhi, sarei lì a guardarli per ore, ore e ore”.





Il flirt tra i due coinquilini, come detto, è scoppiato da poco perché inizialmente l’ex protagonista di UeD aveva respinto l’imprenditore, ritenendolo un ragazzo che si innamora troppo facilmente. Ma ora sembra procedere alla grande e alla velocità della luce perché al primo bacio sotto le coperte ne è seguito un altro decisamente più passionale.

Durante le prove di uno spettacolo con gli altri inquilini, l’imprenditore napoletano e l’ex protagonista di UeD e hanno lasciato senza parole i compagni e anche i fan con un bacio sulla bocca che è sembrato tutt’altro che finto. A meno che non siano attori da premio Oscar. Dopo la performance, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni hanno iniziato a ridere, imbarazzati davanti ai complimenti degli altri. Ma ora i dubbi sembrano azzerati: tra i due la passione potrebbe diventare incontrollabile da un momento all’altro.