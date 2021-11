Sophie Codegoni è la concorrente più giovane di questo GF Vip e ora rischia di uscire. La ex tronista di UeD è infatti tra i nominati della 19esima puntata del reality show, andata in onda il 15 novembre 2021. Con lei, che è stata mandata al televoto perché votata esclusivamente da altre donne come ha fatto notare Alfonso Signorini, anche Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan.

A votare Sophie Codegoni Carmen Russo, Katia Ricciarielli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge, che invece è la preferita del pubblico. “Io vivo e cerco sempre di comunicare l’unicità di ogni essere umano e di se stessi, quindi scelgo di mandare in nomination Sophie perché deve ricercare sé stessa, prima di fare un percorso come questo”, ha detto Soleil. “Frase fatta e non giusta secondo me”, ha replicato la ex tronista ma è stata subito asfaltata dall’influencer: “Le frasi fatte le fai solo tu, dai su rosica meno… Che noia!”.

Sophie Codegoni, il prezzo dell’abito in maglia viola

Nella puntata che ha decretato la sua ennesima sfida al televoto, Sophie Codegoni ha scelto di indossare il viola, colore che fino a qualche tempo fa andava contro le regole dello spettacolo, dove è sempre stato visto con un certo disappunto per superstizione. Nel dettaglio, ha sfoggiato un mini abito di questo colore che tra l’altro è di gran tendenza in questa stagione.





Corto, con il collo leggermente alto, con mostrine sulle spalle, due piccole tasche frontali e al centro un fila di bottoni, l’abito in maglia indossato da Sophie Codegoni per la 19esima diretta del GF Vip è firmato Bottega Veneta. Già qui si intuisce che il prezzo non può essere proprio economico. E infatti sul sito del brand costa ben 1500 euro.

Anche le scarpe di Sophie Codegoni sono di lusso. All’abito in maglia viola ha abbinato i sandali Cleopatra Mom Roi. Neri con punta quadrata e tacco conico laccato da 11 cm, questi sandali costano 335 euro. Dunque il costo del look scelto dall’ex UeD per la puntata ha un valore totale di 1835.