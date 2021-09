Sophie Codegoni di UeD è stata tra i primi vipponi del GF Vip 6 a essere ufficializzati. E da quando è accaduto la ex tronista ha rilasciato diverse interviste per aggiornare i fan su come vivrà questa esperienza. Al settimanale Chi ha subito confidato di essere carica: “Non vedo l’ora di entrare in Casa. Con gli uomini sono sfigata ma se là trovo l’amore lo prendo al volo”.

Ma Sophie Codegoni ha anche parlato di alcuni di quelli che saranno i suoi coinquilini: £Sono curiosa di conoscere Katia Ricciarelli: la vedo sicuramente come una figura materna all’interno della Casa. Non so ancora dire, però, con chi andrò o non andrò d’accordo: vado tanto a pelle e sensazioni. Forse tra i tanti nomi che ho letto, Soleil Sorgè è la concorrente con cui mi scontrerò di più: siamo entrambe molto dirette, ma troppo diverse”.

Sophie Codegoni, il gesto prima del GF Vip

Nella nuova intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, invece, a Sophie Codegoni è stato chiesto anche con quali concorrenti delle passate edizioni avrebbe sicuramente potuto creare un bella amicizia. E lei ha risposto sicura: “Giulia Salemi, una bella persona, e Dayane Mello perché è testarda”. Di sicuro anche il fatto che i fan contano i minuti ormai per vederla varcare la porta rossa.





Ma c’è un altro dettaglio che nelle ultime ore ha sollevato delle perplessità: la 19enne avrebbe rimosso ogni foto in compagnia del papà dal suo profilo Instagram. Ed erano presenti numerosi scatti con lui, ma da quando Sophie Codegoni è ufficialmente una vippona tutte le foto con papà Stefano sarebbero spariti. E in effetti basta dare una rapida occhiata per rendersene conto.

Su questo però Sophie Codegoni ha preferito non dare spiegazioni. Ma a detta di alcuni, questa mossa di rimuovere tutte le foto da Instagram con suo padre servirà per creare delle dinamiche all’interno della Casa. A UeD lei aveva raccontato che i suoi si sono separati quando lei aveva 3 anni e che poi il padre si è rifatto una vita (ha sposato Man Lo Zhang, ex concorrente del GF 11) e la 19enne ha ammesso di avere fatto fatica ad andare d’accordo con lui ma ora gli attriti sembravano risolti. Che sarà successo?