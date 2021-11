Sophie Codegoni è senza ombra di dubbio una delle protagoniste del ‘GF Vip 6’. La sua conoscenza con Gianmaria Antinolfi ha creato davvero tanto scompiglio, infatti in un primo momento sembrava che potesse nascere una coppia nel reality show, ma poi tutto è diventato molto più complicato. Adesso le attenzioni sono ricadute sulle sue ciabatte, che indossa nella Casa più spiata d’Italia. E sono decisamente note, visto che non è la prima vip ad averle indossate nell’ultimo periodo.

Questo quanto detto dall’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ su Gianmaria: “Tra noi è tutto troppo fermo e ripetitivo, senza un senso. Normale che una persona non….Non andrò mai più di così proprio a livello emotivo. Non è un rapporto che cresce, è un rapporto che si basa su due abbracci dalle 20 alle 4 del mattino e a me questo non basta. Un rapporto non si alimenta così, sono stata chiara. Se non vedo una complicità amichevole, di divertimento e condivisione resterà solo un’attrazione. Non sono appiccicosa”.

Quindi, come anticipato poco fa, il pubblico non ha fatto a meno di osservare che Sophie Codegoni ha indossato in più di un’occasione delle meravigliose ciabatte. E a tanti erano sembrate molto familiari. Poi è stato scoperto perché fossero così note, infatti le ha mostrate in passato anche l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. E allora tutti si sono posti una domanda: ma quanto costeranno? E c’è una risposta a questo quesito, che ha lasciato tutti i telespettatori decisamente a bocca aperta.





Sia durante qualche puntata in diretta che mentre trascorre quotidianamente le sue giornate al ‘GF Vip 6’, Sophie Codegoni ha deciso di metterla ai suoi piedi. Siete pronti a scoprire il loro prezzo? Tenetevi pronti perché non si sborsa poco per accaparrarsele. In un primo momento costavano appena 47 euro, poi il costo è lievitato sensibilmente fino a varcare la soglia delle 1.000 euro. E ora il prezzo si è stabilizzato, infatti per acquistare queste ciabatte bisogna tirare fuori dalle tasche circa 300-400 euro.

Qualche ora fa è stato Antinolfi a sbottare contro Sophie Codegoni: “Ho ottenuto solamente una cosa schifosa che per me era vera non al 100% ma al mille per cento. Ma io con te non ho più niente da dire da parecchio. Dopo tutte le pugnalate che mi hai dato alle spalle… io adesso penso altre cose di te. Come ti ho già detto ‘buongiorno’ e ‘buonasera’. Io dovevo ascoltare Soleil dal primo giorno, dovevo ascoltare lei”.