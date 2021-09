“La ragazzina più marcia della tv”. Sophie Codegoni colpita e affondata a pochi giorni dal GF Vip 6

Una delle concorrenti del prossimo ‘Grande Fratello Vip’ sarà Sophie Codegoni, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’. La ragazza deve ancora iniziare la sua nuova avventura televisiva, in programma dal prossimo 13 settembre, ma è già finita sotto attacco. C’è infatti chi non digerisce affatto la sua presenza nel piccolo schermo dopo quello che è successo in passato. E le parole proferite contro la giovane di 19 anni da parte di una persona conosciuta faranno indubbiamente discutere a lungo.

Alfonso Signorini si era servito del mag Chi, di cui è il direttore, e aveva fatto sapere che la seconda partecipante ufficiale sarà proprio Sophie Codegoni. La quale ha rilasciato le prime dichiarazioni e si è detta entusiasta di questa nuova reality – avventura: “Non vedo l’ora di entrare in Casa, con gli uomini sono sfigata ma se là trovo l’amore lo prendo al volo”, ha raccontato, come confermato da Biccy. Già da parecchio tempo si parlottava sulla sua presenza, ma ora ne abbiamo assoluta certezza.

Dunque, Sophie Codegoni è ufficialmente nel cast del ‘Grande Fratello Vip’ e si sta già parlando abbondantemente di lei. Non sappiamo quante dinamiche riuscirà a creare nel reality show di Canale 5, ma c’è chi proprio non la sopporta e attraverso Instagram ha puntato il dito contro di lei. Ricordiamo che l’ex tronista di ‘UeD’ si era legata sentimentalmente a Matteo Ranieri, ma poi la loro relazione è terminata dopo brevissimo tempo e la 19enne è stata anche vista con Fabrizio Corona.





A colpire e affondare Sophie Codegoni ci ha pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che con alcune stories l’ha attaccata duramente. Questo quanto detto: “Ci divertiremo. La ragazzina più marcia della televisione italiana. Chirurgo e photoshop fanno miracoli”. Staremo a vedere se la diretta interessata vorrà replicare a queste affermazioni di Rosica o se preferirà tacere. Sta di fatto che la sua presenza al ‘GF Vip 6’ sta già causando un gran frastuono e siamo solamente all’inizio.

Nei giorni scorsi sono uscite altre accuse nei suoi confronti. Ha mentito a tutti“, ha scritto il sito DiLei. La pagina di gossip, nelle storie rispondendo alle curiosità dei fan di Uomini e Donne, ha aggiunto: “Soprattutto a Raffaella Mennoia“, la storica capo-redattrice del trono classico, nonché braccio destro di fiducia di Maria De Filippi. Secondo l’esperto di gossip, l’unico scopo di Sophie Codegoni sarebbe stato quello di ottenere successo.