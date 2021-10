Sembra già tutto finito – ammesso che sia mai iniziato qualcosa – tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. In realtà l’imprenditore ha anche lasciato la fidanzata Greta al GF Vip 6 ma di fatto più che complicità non c’è mai stato niente tra i due concorrenti. La ex tronista di UeD ha infatti presto preso le distanze dal coinquilino che ha già avuto una storia con Soleil Sorge: non si fida di lui e dell’interesse che ha ribadito di provare per lei.

Poi, nelle ultime ore, nel giardino della Casa i due hanno avuto un nuovo confronto. Ma è andata di male in peggio perché Sophie Codegoni gli ha rimproverato la mancanza di carattere e l’incapacità di prendere una decisione. “Non mi interessa proprio parlare con te. Fammi stare nel mio e tu stai nel tuo. Non mi rovinare l’umore”, le parole della vippona. Gianmaria ha quindi provato ad alleggerire l’atmosfera con delle battute sulle proprie capacità di conquistarla, ma ha ottenuto l’effetto contrario. Da qui, infatti, è iniziato un durissimo botta e risposta.

Sophie Codegoni, la gaffe al GF Vip 6

E l’atteggiamento di Sophie Codegoni nel corso dell’ultimo faccia a faccia e le sue risposte taglienti hanno fatto cambiare idea a Gianmaria: “Mi è passata la voglia di conquistarti”. Parole, queste, che provocano una nuova reazione dell’ex UeD, che tira fuori tutto il suo malumore. “Sei scandaloso in qualsiasi cosa tu faccia. Sono piccole cose che fanno capire tante cose. Lasciami in pace. Fammi fare il mio percorso”.





“Hai già parlato troppo, mi hai fatto due ore di discorsi a cui io non credo e ora le parole non mi interessano più. Guardo i fatti e i fatti mi hanno fatto già capire tante cose”, attacca ancora Sophie Codegoni che sembra quindi decisa a chiudere la porta a Gianmaria. E qui arriva la gaffe. Agli utenti di Twitter non è sfuggito lo scivolone Sophie. E che scivolone!

Van Gogh poeta, Bonn capitale della Germania e il latte che fa diventare sordi, grazie Alfonso per questi scimuniti che hai preso quest'anno #gfvip October 20, 2021

Per Sophie Codegoni il pittore Van Gogh diventa un poeta. Nel dettaglio, durante la discussione, ha cercato di far capire a Gianmaria cosa non approva del suo atteggiamento. Con queste parole: “Puoi dedicarmi tutte le poesie del piccolo principe, di Shakespeare, di Van Gogh e di chi ti pare…”. L’imprenditore non ha colto, ma il pubblico eccome. E se già accusavano l’ex tronista di poca coerenza, ora anche di ignoranza dopo questa brutta figura.