GF Vip 6, se i risultati saranno pari all’attesa allora Alfonso Signorini può dormire sonni tranquilli. E sono tanti a credere che l’edizione 2021 batterà i record di quella chiusa in primavera. Tanti record. “Questo è stato il Grande Fratello Vip più lungo del mondo”, aveva annunciato Signorini nel corso dell’ultima puntata. Ma non solo, il record è stato anche per le 338 milioni di pagine viste sul sito, 279 milioni di video visti su Mediaset Play, 335 milioni di stream dalla Casa. E ancora oltre 5 milioni di tweet in prime time, oltre 78 milioni di interazioni sui social, oltre 100 milioni di impression su Instagram, oltre 500 milioni di video views sui social.



Questa edizione ha anche il record di squalifiche: Fausto Leali, Denis Dosio, Stefano Bettarini, Filippo Nardi e Alda D’Eusanio. Con i suoi 80 anni, Patrizia De Blanck è la concorrente più anziana della storia del Grande Fratello. Durante la quinta edizione sono sbocciati due amori: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Record che, come detto, il GF Vip 6 proverà ad abbattere.



Secondo ‘TvBlog’, il cast del GF Vip 6 dovrebbe contare 20 concorrenti, almeno nella fase iniziale e sarà ufficializzato solo dopo l’estate quando mancheranno solo una manciata di settimane alla riapertura della porta rossa. E il settimanale ‘Oggi’ ha annunciato nei giorni scorsi che Katia Ricciarelli entrerà nella Casa. A 75 anni, l’artista avrebbe deciso di rimettersi in gioco e avrebbe scelto il GF Vip, una delle trasmissioni più temute dalle celebrità.







La partita sarebbe chiusa ma ecco che, tra gli inquilini del GF Vip 6 si fa spazio un altro nome pesante. Per alcuni sarebbe tutto concluso. Lei è l’ex volto di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Se venisse confermato, un colpaccio per Alfonso Signorini. Secondo il giornalista Alberto Dandolo, la giovane influencer potrebbe far parte del nuovo cast del Grande Fratello Vip 2021/22.



“Gira voce che la bella influencer sarà una delle concorrenti del GF Vip 6, in onda a partire da settembre sulla rete ammiraglia del Biscione…” scrive sull’ultimo numero del settimanale Oggi. Da parte della diretta interessata nessuna considerazione in merito. Un sì pesante, qualora arrivasse, il suo dopo che tanti hanno detto no. Tra questi Justine Mattera che ha dichiarato di aver rifiutato di partecipare al GF Vip 6 per il cachet troppo basso e perché é un programma trash.