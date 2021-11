“Ora comincio pure io”. GF Vip, duello tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Che tira in ballo Alex Belli

Tensione altissima al ‘GF Vip 6’, che non si è affatto abbassata neanche al termine dell’ultima puntata in diretta con Alfonso Signorini. I toni si stanno alzando sempre di più e ora ad arrabbiarsi è stata Sophie Codegoni, che non le ha mandate di certo a dire a Soleil Sorge. Situazione via via sempre più incandescente, che rischia di travolgere anche Alex Belli, come confidato dalla stessa Sophie. La discussione è nata nella mattinata del 16 novembre, qualche ora dopo l’appuntamento in diretta.

A proposito della Sorge, a ‘Pomeriggio Cinque’ è intervenuto il fidanzato di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi, che davanti a Barbara D’Urso ha fatto una confidenza clamorosa: “Io costruisco delle case per i personaggi famosi. Faccio anche ristrutturazioni edili, mi aveva chiesto se nella casa nuova dove sarebbe andata a vivere le potessi fare uno scambio merci con gli arredamenti. Non ho accettato perché non mi conveniva economicamente”. Voleva mobili gratis quindi in cambio di storie sui social.

Ad aver infastidito Sophie Codegoni è stata questa frase di Soleil: “Sophie e Gianmaria potrebbero ripartire all’attacco con la love story questa settimana, così possono salvarsi. Sophie, stai ancora rosicando? Allora perché mi stai ascoltando?”. Quando Soleil ha abbandonato il salone della Casa più spiata d’Italia insieme all’amico Alex Belli, la Codegoni ha continuato a parlare e ha perso letteralmente la pazienza. Gianmaria ha provato a frenare la sua rabbia, ma è stato davvero tutto inutile.





Dunque, Sophie Codegoni ha attaccato così la compagna di avventura: “Io non posso starmene zitta e non mando a dire niente a nessuno, se lei adesso pensa di dire e fare quello che vuole perché è la preferita a me non me ne frega niente”. Antinolfi l’ha invitata a non prendere in considerazione le parole proferite da Soleil, ma l’ex di Matteo Ranieri ha proseguito nella sua invettiva e ha tirato in ballo anche Alex Belli. Preannunciando che molto presto potrebbe esplodere una discussione.

Alla fine del discorso, Sophie Codegoni ha chiosato così: “Non me ne frega niente Gianmaria, tu fai finta di non sentire e vedere le cose ma io no, rispondo. Vuole fare la stro…a e allora inizio a fare la stro..a anche io, in mezzo a questa storia metto in mezzo anche Alex”. Chissà cosa dirà sul conto di Soleil e soprattutto di Belli, ma una cosa è sicura: le polemiche non si arresteranno facilmente.