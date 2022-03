Sophie Codegoni ha trovato l’amore al GF Vip 6. La storia iniziata nella Casa con Alessandro Basciano fuori prosegue a gonfie vele, al punto che dopo il tatuaggio insieme, la coppia ha già deciso di andare a convivere nonostante stiano insieme da poco. Hanno scelto il settimanale ‘Chi’ diretto proprio da Alfonso Signorini per dare in grande annuncio.

“Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa, l’ha arredata e ha messo anche lo spazzolino da denti per Alessandro – ha raccontato Sophie Codegoni – Quando incontri la persona giusta, cadono tutte le paure. Grazie a Soleil per essere stata Cupido e avermi quindi fatto conoscere meglio Alessandro. Lui sembra una persona dura, ma quando lo conosci bene ti accorgi che è dolcissima”.

Sophie Codegoni, “un’ex GF Vip ci ha provato con Basciano”

Anche Alessandro Basciano ha speso parole bellissime per la sua Sophie Codegoni, che ha raccontato anche un retroscena inedito: un’ex coinquilina ci ci avrebbe provato col suo fidanzato durante una diretta del GF Vip. Il tutto sarebbe successo dietro le quinte del programma, nei camerini per la precisione.





La protagonista sarebbe Clarissa Selassié che, si legge sempre su Chi, per le puntate del GF Vip 6 “si cambia tre o quattro volte, passa dal pantalone maschile con body candido, all’abitino corto: alla fine sceglie una sorta di abito da sposa. Trasparentissimo, però. Mentre entra nel camerino posa per una foto con Alessandro Basciano.”

A questo punto sembra che Sophie Codegoni sia intervenuta dicendo alla principessa: “So che ci stai provando con lui.”“Tanto fra poco tornerai single, vuoi il mio numero?”, avrebbe risposto la princess. Battuta o no, l’ex UeD non ha gradito e infatti al settimanale ha detto: “Poi però la stessa Clarissa mi scrive: ‘Mi manchi, come stai?’ Mah…”.