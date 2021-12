“Lo hanno fatto”. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, scatta la passione nel magazzino del GF Vip

Grande Fratello Vip 6, ancora caos dopo il bacio tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Un feeling impossibile da tenere nascosto e infatti il primo bacio tra di loro è arrivato a coronamento di una complicità che la diceva lunga da diverso tempo. Eppure il primo bacio tra Sophie e Alessandro non poteva che trascinare con sé qualche perplessità. Qualcosa sembra non convincere.

“Ti spiego una cosa, puoi fidarti di me, qui abbiamo la possibilità di viverci veramente senza distrazioni, perché siamo io e te. Fuori ci sono un sacco di belle ragazze, ma penso ci sia passata anche tu, è davvero difficile impegnarsi in una relazione quando sei così esposto, fidati di me”, sono state queste le prime parole di Alessandro dette dopo il bacio.

Ed è proprio su quanto espresso dal Vip che scattano i primi sospetti. Tutto alla luce del fatto che, se da un lato e solo pochi giorni prima del bacio, lo stesso Basciano sembrava protendere verso un’altra Vip, Soleil Sorge, dall’altro la promessa fatta da Sophie Codegoni alla sua migliore amica in casa, Jessica Selassié, sembrava parlare decisamente chiaro.





Non si sarebbe mai avvicinata ad Alessandro, per non venir meno all’amicizia con Jessica, ma anche per non creare imbarazzo in Gianmaria: “Mi accorgo che alcune cose le voglio evitare, ti chiedo scusa, a volte non ci faccio caso. Preferisco evitare con lui che con te, io sto benissimo quando sei con me, quando non ci sei mi sento solissima, quindi preferisco evitare. Ti chiedo scusa perché a volte non me ne accorgo. Preferisco assolutamente la sua presenza e stare con te, ti voglio un bene dell’anima”.

Nonostante tutte queste premesse, i due non sono fuggiti davanti alla possibilità di un bacio né hanno più nascosto la forte attrazione reciproca. Jessica? Stando a quanto affermato dalla stessa Codegoni, sarebbe stata per Alessandro la scelta più facile e meno interessante. Per il pubblico qualcosa continua a non quadrare.