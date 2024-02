Ne ha passate e continua a passarne tante Beatrice Luzzi al Grande Fratello ma ora sembra davvero arrivata al limite. Anche nell’ultima diretta ne sono successe di ogni, tra liti e faccia a faccia, con l’attrice costantemente nel mirino di quello che ormai è stato definito “il branco”. Ora è rientrato Mirko e, dopo l’uscita di Vittorio che era un suo amico, sembra aver trovato un altro alleato. L’ex di Perla ha infatti provato subito a difenderla e a far capire al gruppo che ultimamente ha esagerato.

Ma evidentemente tutto quello che successo in questi mesi si sta facendo sentire e psicologicamente Beatrice è a terra. Nelle ultime ore ha avuto una crisi in giardino e si è nascosta anche sotto una coperta: voleva solo stare da sola e infatti ha ‘cacciato’ Letizia Petris, che vedendola in quello stato ha provato a tirarla su. Ma invano. “Sono scioccata e non ce la faccio più. Scusami, ma non ce la faccio nemmeno ad ascoltare, figuriamoci a parlare”, ha esordito.

GF, Beatrice a pezzi: “Sono scioccata”

“Sono piena zeppa di orrori, sto cercando semplicemente di non morire. Ti imploro di stare qui da sola. Non ho alternativa che stare sola, smaltire e riprendermi, anche perché mi guardano i miei figli e voglio recuperare la forze. Non ho alternative e devo riprendermi. Apprezzo tanto che sei venuta, ma preferisco riflettere qui da sola, non mandarmi nessuno, sto più tranquilla così”, ha continuato Beatrice tirando in ballo i suoi figli, che sicuramente stanno male a vederla così.

Beatrice ha anche esortato Letizia a pensare ai suoi figli anche durante le puntate, quando viene attaccata ripetutamente. Poi, dopo la fotografa si è presentata anche Perla Vatiero ma l’attrice non ha cambiato idea. “Adesso devo recuperare un po’ di forze spero tu mi capisca, poi dopo torno e ne parliamo e facciamo tutto. Adesso non ce la faccio scusami davvero. Ti prego, non voglio sembrare maleducata, ma preferisco stare da sola, non riesco a parlare e ragionare ora”.

DOVETE FALLIRE TUTTI, NON SI PUÒ RIDURRE UNA PERSONA IN QUESTO MODO, DOPO CHE LEI SI È SPESA DAVVERO IN TUTTI I MODI PER LORO #GrandeFratello #Luzzers #salottogf #beaux pic.twitter.com/fSAtsJGLRp — Beatrice Luzzi Stan Account 66% (@teschio_22) February 15, 2024

Bea: “rimetto insieme i pezzi e ci sono, ora sono spappolata”



Perla: “🤨🤨🤨 E DI COSA?”



Bo ma cristo pure glielo chiedi???



BAH 🥶🥶🥶 #grandefratello — Simone (@0_Enomis__) February 15, 2024

“Non è peggio se sto così, sto solo smaltendo un po’ di choc, sono ancora sotto choc, troppo tempo, troppe cose, ti supplico. Sono in crisi, ma starò meglio. Apprezzo molto questo gesto e ti prometto che domani parleremo. Vengo io da te e parliamo, ti ringrazio per essere venuta“, ha concluso con Perla che ha poi raggiunto Paolo e Mirko e spiegato la situazione: “Ragazzi lasciamole un po’ di spazio, stava piangendo, è meglio non andare adesso“.