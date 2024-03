Amici 23, si avvicina la finale del talent show di Canale 5 dedicato alle stelle emergenti del canto e del ballo. Ma a tenere banco in queste ore è il gossip. Nella puntata di sabato 2 marzo uno dei docenti ha fatto una rivelazione sulla sua vita privata: annunciando l’inizio di una nuova relazione. Non ne sapeva niente Maria De Filippi, che non appena ha appreso la notizia si è dimostrata alquanto sorpresa. Si parla di Alessandra Celentano.

I telespettatori sanno che durante una stagione di Amici spesso possono nascere tra gli allievi delle vere e proprie storie d’amore. Ci sono stati fidanzamenti divenuti molto celebri. Ad esempio, quello scorso tra il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile, che ha fatto sognare migliaia di fan. Poi però è finito tutto.

Non ci sono solo gli amori tra allievi. Durante il talent show sono nate anche relazioni tra docenti e studenti. Tutto lecito ovviamente trattandosi di persone adulte e vaccinate. E’ il caso della coreografa Veronica Paparini e il ballerino Andreas Muller, che adesso sono in attesa di diventare genitori di due gemelline. Il parto è previsto proprio a marzo, ma già si conoscono i nomi: Penelope e Ginevra.

Intanto, tornando alla “cronaca stretta” sul talent show, sabato scorso i telespettatori hanno visto l’assegnazione di altre due maglie d’oro da parte dei professori. I nuovi allievi “magliati” sono Nicholas e Sofia.

Lo scoop su Celentano è arrivato a inizio puntata. Maria è entrata in studio e subito ha fatto i complimenti alla professoressa di danza per il suo look elegante, diverso da quello più casual o sportivo con il quale si presenta di solito in trasmissione. “Non sei in tuta è già una cosa”, ha detto la presentatrice. “Le scarpe da ginnastica ci sono”, ha risposto Celentano. E Maria: “Va bene dai, quelle le metto anche io. Stai bene dai, ti sei fidanzata sì?”. Celentano ha confermato: “Ce ne ho due tre che mi aspettano fuori”. A quel punto è intervenuto Rudy: “C’ha whatsapp che esplode: bam, bam, bam”. Maria ha incalzata la prof a quel punto: “Ti sei fidanzata o no?”. E allora Celentano ha risposto secca: “Sì, dopo te lo presento, non posso non presentartelo”.

Si tratterebbe quindi di una persona esterna al programma. Maria ha chiuso lo scambio di battute con una frase che ha fatto ridere tutti: “Il giorno in cui smetterai di fare l’insegnante di danza c’è sempre posto a Uomini e Donne nel trono degli over”.