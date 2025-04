“Sono costretto a farlo”. Lorenzo dice basta: all’improvviso arriva l’annuncio

A due settimane dalla fine del reality show targato Mediaset, non si spengono i riflettori sulla rottura tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, ex coppia simbolo del programma. Una separazione che continua a far discutere, sia tra i fan che tra gli ex coinquilini della Casa, dove la loro relazione ha vissuto alti e bassi evidenti fin dalle prime settimane. La decisione di chiudere è arrivata proprio il giorno della finale, con un gesto inaspettato di Shaila che ha lasciato Lorenzo visibilmente scosso. L’ex velina, dopo essere stata eliminata al televoto contro Helena Prestes, aveva passato alcuni giorni lontano da lui, riflettendo su quanto accaduto.

È stato proprio durante questo distacco che Shaila ha preso coscienza della natura del rapporto con Lorenzo, definendolo “tossico”. In un’intervista rilasciata a Chi, la ballerina ha raccontato di essersi sentita annullata all’interno della relazione, in cui il focus sembrava sempre ricadere sugli umori altalenanti del modello. “Mi sono dimenticata di me stessa”, ha dichiarato, puntando il dito contro un compagno descritto come “narcisista e insicuro”, troppo concentrato sulla strategia di gioco piuttosto che sul loro legame.

Leggi anche: “Lei qui con noi”. The Couple, colpo di scena: Helena chiamata anche dagli autori





Lorenzo, dopo il GF costretto a smentire

Nel frattempo, Shaila ha condiviso sui social immagini che mostrano il suo malessere, sia fisico che emotivo. Sta attraversando un momento difficile, aggravato dalle critiche incessanti da parte di alcuni fan della coppia, i cosiddetti “Shailenzo”, che non hanno preso bene la sua scelta. Nonostante il dolore personale, Lorenzo ha voluto prendere una posizione netta, difendendo pubblicamente l’ex compagna. Con un messaggio chiaro, ha chiesto rispetto: “Basta con gli insulti e le offese. Non se lo merita”.

Ma le voci attorno a Spolverato non si sono fermate qui. Negli ultimi giorni è tornata alla ribalta una vecchia questione affrontata anche all’interno del programma: i presunti flirt del modello con uomini e le speculazioni sul suo orientamento sessuale. A riaccendere il dibattito è stata Deianira Marzano, ospite del programma Non Succederà Più su Radio Radio, la quale ha suggerito che una delle cause della rottura con Shaila fosse proprio la presunta bisessualità di Lorenzo.

Di fronte a queste nuove insinuazioni, Lorenzo ha voluto intervenire direttamente per porre fine ai pettegolezzi: “Costretto a smentire certe allusioni sul mio orientamento, ribadisco ancora una volta che non esiste nessun uomo con cui io abbia intrattenuto una relazione e non ho nessuna frequentazione in corso, nemmeno con un’altra donna”, ha dichiarato.

Ha poi sottolineato come “tutto quello che gira sui social, in particolare su TikTok, è frutto dell’immaginazione delle persone”, tentando così di chiudere definitivamente il capitolo delle illazioni sulla sua vita privata. Nonostante le dichiarazioni e le smentite, il caso mediatico intorno a questa storia d’amore naufragata sembra tutt’altro che chiuso. Le dinamiche nate all’interno del reality continuano ad alimentare curiosità e dibattiti, mostrando ancora una volta quanto forte sia l’impatto di certi programmi sulla vita reale dei protagonisti.