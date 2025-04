Myrta Merlino, c’è il nome di chi la sostituirà. Da tempo si parla della conduttrice che dopo tanti anni a La7 ha deciso di prendere il posto di Barbara D’Urso alla guida di “Pomeriggio Cinque“. I risultati non sono stati entusiasmanti e inoltre si è molto parlato anche di diverse assenze da parte di Myrta che non sarebbero state ben digerite dai piani alti di Mediaset. Proprio tra poco ci sarà il primo ‘stop’.

Dal 18 al 27 aprile, quindi Pasqua, Pasquetta e il ponte lungo del 25, Myrta Merlino lascerà il programma nelle mani di Dario Maltese, già conduttore di Morning News e Pomeriggio 5 News. Recentemente la conduttrice ha parlato delle numerose critiche ricevute fin da quando ha preso il timone dello show pomeridiano di Canale 5: “Leggevo ‘flop’, l’editore che voleva sostituirmi, con i nomi delle colleghe pronte a prendere il mio posto. Mentre uscivano queste notizie, mi arrivavano i fiori di Pier Silvio Berlusconi. Perché tanto veleno inutile? Mistero”.

Il futuro di Pomeriggio Cinque e la sostituta di Myrta Merlino

A novembre scorso il settimanale Oggi ha rivelato che dalla prossima stagione Pomeriggio Cinque non dovrebbe essere più condotto da Myrta Merlino. Il magazine ha inoltre annunciato che il programma sarà ripensato e dunque, oltre ad una nuova conduzione, ci saranno anche diversi cambiamenti. Nel frattempo i dati di ascolto sono in forte calo con la Vita in Diretta che doppia lo show di Canale 5.

Guardando solo agli ultimi giorni, giovedì Pomeriggio Cinque è andato sotto al milione di spettatori, mentre il giorno dopo è andata addirittura peggio. Mentre Alberto Matano su Rai1 viaggiava sui 2 milioni di telespettatori e il 23,5% di share, Myrta Merlino crollava da 949.000 spettatori (12,7%) nella prima parte a 890.000 spettatori (11,1%) nella seconda. E allora ecco che tornano le voci sulla sostituzione della conduttrice.

Stavolta è Gabriele Parpiglia a rivelare che a sostituire Myrta potrebbe essere la conduttrice de La Biblioteca dei Sentimenti e Unomattina Estate: “Anticipazioni, a sorpresa un nuovo nome per la prossima edizione di Pomeriggio 5, sondata la possibilità di avere in conduzione Greta Mauro. I primi dialoghi sono iniziati”. Sarà lei il nuovo volto di Pomeriggio 5?

