Myrta Merlino, il retroscena inedito sulla salute. Recentemente ha fatto parlare l’annuncio della sua sostituzione, temporanea, alla guida di Pomeriggio 5, programma che con lei ha cambiato volto. Quello che è certo è che Merlino è una donna determinata, con una personalità forte e un carisma che non passa inosservato. Ha trasformato la sua passione in una professione, e in ogni puntata si impegna per coinvolgere attivamente sia gli ospiti in studio che il pubblico da casa.

Allo stesso tempo, è esigente con il suo team, che deve essere sempre preparato e all’altezza. Il confronto non la intimorisce, anzi: spesso è proprio grazie a esso che riesce a far emergere con chiarezza la propria opinione. Ma tutto questo ha un prezzo, e Myrta ne è pienamente consapevole. Qualche tempo fa ha dovuto fare i conti con sé stessa e con il proprio benessere, fermandosi per ritrovare un equilibrio che nel tempo aveva perso. Ne ha parlato con grande sincerità in un’intervista rilasciata al magazine OK Salute e Benessere, svelando anche alcuni aspetti inediti riguardanti la sua salute.

Il racconto di Myrta Merlino sul problema di salute

Nell’ultimo numero della rivista, Merlino ha rivelato di aver affrontato gravi problemi alla tiroide, che l’hanno costretta a un intervento di rimozione circa quindici anni fa. In seguito ha iniziato a soffrire di tonsilliti ricorrenti, per le quali ha dovuto sottoporsi a un’altra operazione per l’asportazione delle tonsille. Tuttavia, i disturbi non accennavano a sparire e, solo allora, ha capito che c’era qualcosa di più profondo da monitorare e affrontare.

Durante la lunga intervista, la conduttrice ha raccontato come il ritmo intenso del suo lavoro stesse mettendo a rischio il suo benessere personale. Dopo ben quattordici anni di diretta, ha dovuto tirare il freno. Lo stress accumulato nel tempo si era fatto sentire, fino a manifestarsi in segnali evidenti che non potevano più essere ignorati. È stato a quel punto che ha deciso di ascoltare il proprio corpo e intraprendere un percorso di cura e consapevolezza.

Nonostante le difficoltà, Merlino non ha mai perso la voglia di mettersi in gioco. La passione per il suo lavoro non si è mai affievolita e lo dimostra ogni giorno nel modo in cui conduce Pomeriggio 5: con grinta, tenacia, e quella determinazione che la contraddistingue sia quando tratta argomenti leggeri che quando affronta temi di cronaca e attualità.

La sua carriera è sempre in evoluzione, ma lei non ha mai dimenticato ciò che per lei conta davvero: la famiglia. I suoi figli rappresentano da sempre la sua più grande priorità, come dimostra anche la biografia sul suo profilo Instagram, che racchiude perfettamente la sua essenza: “Orgogliosamente donna e mamma”.

