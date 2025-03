Possibile terremoto in vista a Mediaset. Barbara Palombelli starebbe temendo il peggio, alla luce delle ultime indiscrezioni che hanno coinvolto il suo programma Forum. Una sua nota collega avrebbe messo gli occhi sulla trasmissione e questo potrebbe significare che lei tra non molto debba andarsene e lasciarle il posto.

La decisine finale spetterà ovviamente ai vertici aziendali, ma i rumor su Barbara Palombelli e Forum non sarebbero affatto rassicuranti per la conduttrice. La collega starebbe facendo carte false pur di convincere Pier Silvio Berlusconi a concederle questa opportunità. E stravolgerebbe completamente tutto, dato che questa giornalista è alla guida di un’altra trasmissione.

Barbara Palombelli, scatta l’allarme: “Collega vuole toglierle Forum”

Ormai da tanti anni Barbara Palombelli è il volto di Forum nella mattinata di Canale 5, ma variazioni potrebbero essercene presumibilmente a partire dalla prossima stagione televisiva. Una collega potrebbe spodestarla e farla così rimanere a bocca asciutta, in attesa di una sua eventuale collocazione in un altro programma Mediaset.

L’influencer Deianira Marzano ha riportato in una delle sue storie Instagram che Myrta Merlino potrebbe beffare Barbara Palombelli: “Pare che Myrta Merlino stia puntando a Forum per un’uscita tranquilla da Pomeriggio 5. E a Mediaset già trema la Palombelli“. Resterebbe vacante la guida di Pomeriggio 5, ma anche in questo caso sono usciti i nomi di eventuali sostituti.

Per Pomeriggio Cinque sarebbero in lizza le conduttrice Veronica Gentili e Serena Bortone e il presentatore Dario Maltese.