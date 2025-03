“Bomba, torna in tv”. Pomeriggio 5, Myrta Merlino riceve il benservito e al suo posto arriva lei

Sono ormai giorni che non si fa altro che parlare di Pomeriggio Cinque e della possibilità che Myrta Merlino possa non essere riconfermata alla guida del programma nella prossima stagione. Ora è uscito fuori un nome a sorpresa come sua sostituta, dunque a breve Mediaset potrebbe fare l’annuncio ufficiale.

Spesso Myrta Merlino si è assentata a Pomeriggio Cinque per impegni personali e al suo posto c’è stato Dario Maltese. Ma ora la sostituta della conduttrice potrebbe essere una sua nota collega, che tornerebbe protagonista in televisione dopo aver lavorato da tutt’altra parte.

Leggi anche: “La cambiano, la collega al suo posto”. Federica Panicucci, l’indiscrezione su Mattino 4





Pomeriggio Cinque, chi potrebbe essere la sostituta di Myrta Merlino

Maltese era stato escluso a priori, quindi la sua presenza è solo temporanea quando Myrta Merlino non è presente a Pomeriggio Cinque. Si era vociferato di Veronica Gentili, che invece dovrebbe condurre esclusivamente l’Isola dei Famosi. Dunque, l’influencer Deianira Marzano ha tirato fuori un altro nome di rilievo come sostituta della giornalista.

La Marzano ha scritto che “si vocifera che Serena Bortone potrebbe approdare a Mediaset. Che sia anche lei in lizza per la conduzione di Pomeriggio Cinque o Mattino Cinque“. Dunque, teoricamente potrebbe anche assumere la guida della trasmissione di Federica Panicucci, ma sembrerebbe più possibile un suo impiego pomeridiano.

Serena Bortone è stata protagonista in Rai, infatti nella stagione 2023-2024 Chesarà su Rai 3 e dal 2020 al 2023 Oggi è un altro giorno su Rai 1. Poi i problemi con l’azienda pubblica non le hanno permesso di fare altro, ora la svolta potrebbe arrivare con il suo trasferimento a Mediaset.