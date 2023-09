“Torna in tv”. Sonia Bruganelli, esilio finito dopo il GF Vip: è tutto nero su bianco

Dopo una lunga assenza Sonia Bruganelli torna in tv, l’annuncio è arrivato nelle ore scorse e subito sono fioccati i commenti. L’ultima presenza in video della moglie di Paolo Bonolis risale all’ultima puntata del GF Vip, trasmissione dove è rimasta per due anni e alla quale aveva detto addio già prima della chiusura o, quando alla conclusione del programma mancavano diversi mesi. L’addio di Sonia ad Alfonso Signorini aveva sollevato più di qualche critica tanto che era iniziata a circolare voci di litigi.

Voci poi rispedite al mittente da Sonia che era intervenuta per mettere fine alla sua maniera, la più spiazzante, mettendo un like ad un post di Tv Pipol che spiegava come fossero andata davvero le cose: “Aveva confermato la sua NON presenza per il terzo anno al Gfvip , avvertendo i vertici Mediaset, i colleghi del team – reality e con gli stessi autori ne aveva parlato ben prima della finale”.





Verissimo, Sonia Bruganelli ospite della prima puntata

“Esattamente un mese prima. Diversi i motivi su tutti il fatto che Sonia al momento si trova su più produzioni”. Il momento più difficile dell’anno è stata, senza dubbio, la separazione da Paolo Bonolis arrivata con una nota congiunta. “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”, avevano spiegato.

Alla domanda “Da quando siete separati”? la Bruganelli ha risposto: ”Non è una questione di date, di tempo – Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”. Sono stati momenti comunque complicati per la conduttrice.

Ora però Sonia è pronta a tornare in pista. Sabato 9 settembre sarà ospite della prima puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. E le anticipazioni promettono bene. Si legge infatti sulla didascalia come: “Una donna pronta a raccontare il nuovo capitolo della sua vita: domenica aprirà il suo cuore”. Lo spettacolo è assicurato.