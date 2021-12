Sonia Bruganelli è opinionista al GF Vip 6 insieme ad Adriana Volpe con cui il rapporto non è proprio idilliaco. Si scontrano spesso in puntata e in quella di lunedì scorso hanno discusso ferocemente durante una pausa pubblicitaria. A dare lo scoop, poi confermato dalla ex conduttrice Rai, una persona del pubblico che ha visto la scena che ha fatto seguito alle critiche della Volpe a Soleil Sorge.

“Dietro le quinte abbiamo continuato a discutere – ha spiegato parlando della lite con Sonia Bruganelli – C’è stata la pubblicità ed e lei mi ha accusato di essere la paladina delle donne piagnucolone e del vittimismo e di usare questo politicamente corretto sempre a fin di bene facendo la buonista. Me ne ha dette di tutti i colori e io ho reagito, le ho detto ‘sei proprio una donna insensibile, ma come fai a difendere l’indifendibile, cioè Soleil adesso?’”.

Sonia Bruganelli, il prezzo delle scarpe al GF Vip 6

“Quella frase era per infierire , detta in maniera strategica per infierire, per me dietro c’era cattiveria”, ha raccontato ancora Adriana Volpe a Casa Chi. Venerdì 3 dicembre 2021 la nuova diretta del GF Vip 6, quindi nuove dinamiche, nuovi giudizi e anche nuovi look. Perché ad attirare le attenzioni del pubblico puntata dopo puntata è anche lo stile delle opinioniste.





Sonia Bruganelli in particolare non ha mai nascosto la sua passione per il lusso e per le scarpe originali e costose e per la 24esima puntata ha anche lanciato un sondaggio su quale paio indossare tra le Storie di Instagram. Per quanto riguarda l’abito, dopo tanto total black l’opinionista ha scelto il bianco. Un vestito in stile anni ’50 di BQV by Beatrice Bevilacqua.

Al modello con la gonna a ruota sotto al ginocchio e il bustier aderente Sonia Bruganelli ha abbinato una collana di perle e sotto un paio di pumps pitonate col tacco a spillo. Hanno ‘vinto’ loro su quelle di cavallino che aveva mostrato ai fan. Sono scarpe bellissime, firmate Casadei ma come immaginerete non proprio economiche: online vengono vendute a 1.011 euro…