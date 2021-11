Sonia Bruganelli è l’opinionista di questo GF Vip 6 insieme ad Adriana Volpe e a parte i loro giudizi su personaggi e dinamiche della Casa ovviamente attirano attenzione per i look sfoggiati in puntata. Puntata, quella di lunedì 29 novembre 2021, in cui ancora una volta la moglie di Paolo Bonolis ha a difeso a spada tratta Soleil Sorge, tanto l’amicizia speciale con Alex Belli quanto per la discussione avuta con Miriana Trevisan, anche se a sorpresa ha scelto di regalare l’immunità a Davide Silvestri.

Dal principio del resto Sonia Bruganelli non ha mai nascosto la sua stima verso l’influencer, così come non ha mai nascosto – e questo anche fuori dal contesti del GF Vip 6 – la sua passione per capi e accessori extra lusso. Per esempio le scarpe: su Instagram ha più volte mostrato la sua immensa collezione di calzature, tra décolleté, sandali e stivali. E a ogni puntata del reality sceglie un pezzo favoloso.

Sonia Bruganelli AL GF Vip 6, il prezzo della collana

Lo stile di Sonia Bruganelli al GF Vip 6 è curato da stilisti emergenti, ha più volte sottolineato, e in fatto di accessori continua a stupire. Ricordate? Solo qualche puntata fa e in più di un’occasione ha sfoggiato un collier rigido della nota collezione Love di Cartier. Per la precisione Sonia Bruganelli ha il modello in oro giallo 18 carati che sul sito ufficiale viene venduto a 14.500 euro.





Ma per la puntata numero 23, quella andata in onda lunedì scorso e dove è uscita Clarissa Selassié, Sonia Bruganelli ha decisamente detto addio al lusso, almeno al collo. Ancora una volta l’opinionista ha scelto il total black. Nel dettaglio, un completo con pencil skirt aderente e maglione a collo alto e con maniche corte e infine un paio dei suoi tanto amati décolleté col tacco a spillo di Casadei, un modello di pizzo nero che online viene venduto a 574 euro.

Al collo Sonia Bruganelli ha sfoggiato un nuovo gioiello. Come ha fatto sapere anche su Instagram, si tratta di una collana a catena che sì, somiglia molto al girocollo chain di Bottega Veneta ma in verità è low-cost. Sui social l’ha fatta vedere bene e taggato anche il brand FLUxe. Il prezzo? Sulla pagina Instagram si legge che costa 20 euro. Insomma, una svolta decisamente economica per Lady Bonolis che sa sempre come stupire il pubblico.