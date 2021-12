Una puntata molto particolare, l’ultima del GF Vip. Tra le new- entry e le discussioni in studio, la tensione è sempre stata alle stelle. C’è da dire poi, che anche in studio, le cose non sono state molto più distese: ricorderete i primi scontri tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le loro discussioni sui social e in diretta hanno già fatto la storia della televisione. Ma stavolta la moglie di Paolo Bonolis se l’è ripresa direttamente con il padrone di casa Alfonso Signorini.

Tutto è partito nel momento in cui Sonia Bruganelli stava dicendo la sua sul confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Proprio a questo punto, Alfonso Signorini l’ha fermata e ha detto categorico: “Ok basta così Sonia, e basta anche te Alex. No ora basta davvero fatemi fare il mio lavoro. Sì ti ho dato la parola e come te l’ho data adesso ti dico che andiamo avanti. Se te l’ho data ricorda che posso anche togliertela. Tu non sei qui al centro. Se ti dico parla, parli, se ti dico un attimo, mi lasci parlare. Basta così grazie. Fermati anche te Alex, stop“.

Niente di insolito, sembrerebbe per un attimo, ma appena rientrati dalla pubblicità in tanti notano la stranezza in studio. Tanti telespettatori infatti hanno notato l’assenza di Sonia Bruganelli nello studio del Grande Fratello Vip. La poltrona accanto ad Adriana Volpe infatti è rimasta vuota. In tanti si sono rivoltati sui social e hanno iniziato a chiedere informazioni.





“Ma avete visto che Sonia Bruganelli non è rientrata? Chissà cosa sarà successo durante gli spot”. – si legge su Twitter – “Oddio ma quindi si è arrabbiata sul serio. Sonia non è più accanto ad Adriana”. “Il vero colpo di scena è che la Bruganelli ha lasciato Alfonso e la Volpe da soli in studio”. Naturalmente, sempre per la legge che i panni sporchi si lavano a casa, per ora né la Bruganelli né Signorini non hanno commentato quello che è successo.

Staremo a vedere se prima della fine della puntata Sonia Bruganelli tornerà sulla sua poltrona rossa o meno. L’ipotesi è che non abbia affatto gradito questo commento del padrone di casa, abbia poi discusso con degli autori e che ora si parli persino di un addio. Poi alla fine, la Bruganelli è rientrata e si è fatta vedere anche per i saluti. Pericolo rientrato?