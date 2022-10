Sonia Bruganelli al GF Vip 7 è stata confermata per il secondo anno consecutivo come opinionista e il pubblico ha saputo apprezzare la sua totale sincerità, infatti non ha mai peli sulla lingua ed è solita battibeccarsi con forza anche con i concorrenti. Ma ora è stata confermata una notizia che già era uscita fuori tempo fa, ovvero la sua sostituzione. E c’è una ragione ben precisa dietro questa scelta di Mediaset, che è inevitabile. E lei ovviamente è stata la prima ad essere d’accordo con questa novità.

Parlando di Sonia Bruganelli e del GF Vip 7, lei ha confessato di avere un rapporto splendido con l’altra opinionista Orietta Berti. Invece ricorderete che con Adriana Volpe l’anno scorso le cose non andavano proprio divinamente. E queste sono state le parole della moglie di Bonolis sulla cantante: “Con lei mi trovo benissimo. Voi la vedete così che dice delle cose carine. Fuori dalle telecamere dice delle cose cattivissime”. Quindi ha spiegato come Orietta stia pian piano uscendo dal guscio ed è sempre più protagonista.

Sonia Bruganelli, al GF Vip 7 sarà sostituita per alcune puntate

La decisione è stata presa in primis da Sonia Bruganelli e poi il GF Vip 7 si è regolato di conseguenza per rispettare il volere della donna. C’è un periodo dell’anno nel quale lei ha tanta voglia di dedicarsi alla sua vita privata e quindi ha intenzione di non lavorare, ma di rilassarsi totalmente. A confermare questa ipotesi è stato Gabriele Parpiglia nel corso della sua ospitata a Casa Pipol. I rumor che giravano da settimane hanno trovato la certezza quasi assoluta. E ora non resta che aspettare il comunicato ufficiale.

Durante il periodo delle feste natalizie, Sonia Bruganelli non potrà rispondere presente al GF Vip 7 e quindi dovrà essere trovata una sostituta della coniuge di Paolo Bonolis. Questa la rivelazione di Parpiglia: “Un po’ lo aveva fatto capire la stessa Sonia Bruganelli quando è stata ospite Adriana Volpe: Sonia salterà 2-3 puntate sotto il periodo natalizio perché non rinuncia a stare con i figli. Già uno, Davide, gioca a Trieste, Adele credo che tra poco andrà a studiare fuori e Silvia vuole i suoi fratelli a casa e quindi non rinuncia ai figli e questo lo ha voluto mettere in chiaro prima di ogni cosa”.

Infine, Parpiglia non si è sbilanciato sul nome del successore temporaneo: “Verrà sostituita, assolutamente sì, e poi vedremo nelle prossime puntate se riusciamo a capire da chi. Una sostituta o un sostituto”. Si era vociferato della promozione di Giulia Salemi, già presente in studio per lo spazio dedicato al web, ma non ci sono ancora conferme.