“Me lo ha chiesto Paolo”. GF Vip 6, la rivelazione di Sonia Bruganelli dopo la lite con Adriana Volpe

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe stanno monopolizzando e dividendo il pubblico del Grande Fratello. E c’era da aspettarselo. Due caratteri diamentralmente opposti con in comune, però, una personalità forte. Nel dibattito era intervenuto settimane fa anche Paolo Bonolis. A rivelarlo era stata, in una delle scorse dirette, proprio Sonia Bruganelli. “Paolo sta guardando tutto quello che succede. No, perché c’è mio marito che sta guardando il Grande Fratello”.



“E mi ha mandato la foto dove io avevo la faccia un po’ così e mi ha detto ‘Guarda io credo che tu debba farti raddoppiare il cachet’. Questo me l’ha scritto lui. Perché io prendo pochino”. Il conduttore, dunque, ha aggiunto pubblicamente su Instagram: “Attenta a quello che dici e alle foto che posti”. A distanza di settimane da quel giorno Paolo Bonolis è tornato a farsi sentire.



A raccontare tutto è stata lei nel corso di un’intervista a TV, Sorrisi e Canzoni. Sonia, subito dopo la lite con Adriana Volpe, ha svelato che il consiglio più ricorrente pare essere quello di preferire il silenzio a volte: “Mi sta dando ottimi consigli, tipo: “Taci!” (ride ndr). Nel senso che anche lui è convinto che la linea del guardare senza entrare troppo in polemiche sia quella vincente. […] Mi ha detto anche di essere più diplomatica, cosa di cui si stupisce chi mi conosce bene”.







Ha poi rivelato che Paolo Bonolis la lui la aspetta sveglio dopo le puntate perché lei dimenticata sistematicamente le chiavi di casa. Nel corso di queste ultime settimane Sonia Bruganelli non ha avuto vita facile: sta un po’ deludendo quella parte di pubblico che contava sulla sua imparzialità: la Bruganelli sostiene a spada tratta Soleil Sorge.



Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Sonia ha specificato che le piacciono le “schegge impazzite che possono smuovere gli equilibri”. Proprio per questo alcuni suoi atteggiamenti non sono piaciuti. Nella puntata di ieri intanto qualcosa sembra essere cambiato: tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sembra arrivato il momento del disgelo.