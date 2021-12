Grande Fratello Vip 6, ancora rumor dopo la lite tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini. Una sesta edizione del reality show decisamente densa di grandi colpi di scena. Se le dinamche all’interno della casa più spiata d’Italia continuano a tenere incollati allo schermo i telespettatori italiani, non sono da meno quelle che accadono anche nello studio televisivo. E il pettegolezzo di oggi accende i riflettori proprio sulla moglie di Paolo Bonolis.

Sempre più profetiche le parole di Paolo sul futuro della moglie nelle vesti di opinionista del reality show di Alfonso Signorini. Infatti Bonolis, proprio nel corso dell’intervista rilasciata per Verissimo, aveva affermato senza troppi giri di parole quanto fosse strano il silenzio della moglie durante le messe in onda. Un’opinionista che ha poco da dire? Insomma, qualcosa non sembra andare per il verso giusto.

Lo strano atteggiamento di Sonia Bruganelli potrebbe dirla lunga, ancor più alla luce della lite avvenuta di recente nello studio televisivo proprio con il padrone di casa Alfonso Signorini. Infatti, come tutti hanno avuto modo di vedere, quando Alfonso Signorini pare aver tolto la parola alla Bruganelli, l’opinionista di tutta risposta ha preferito girare i tacchi e abbandonare la sua poltroncina.





Tutto farebbe pensare che Sonia Bruganelli non si stia sentendo molto a proprio agio e ancora più , i rumor circa il suo addio al programma potrebbero essere a un passo da una conferma ufficiale. Rescindere il contratto con la Endemol? Davanti a questo scenario pare che la produzione del reality show si stia muovendo alla ricerca di una valida sostituta.

Per chi si stesse chiedendo chi potrebbe sostituire la Bruganelli e le vesti di opinionista del programma, già qualche nome sembra fare capolino tra le pagine di gossip dedicate alle vicende del piccolo schermo. Primo nome tra tutti, quello di Antonella Elia, che avrebbe posto un veto sulla sua presenza. Ma anche quello di Raffaella Fico e di Iva Zanicchi. Ma se fosse uomo? Tra Pupo e Tommaso Zorzi, voi, chi scegliereste?