Sono giorni molto movimentati per la coppia formata da Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, reduci dalla fine delle registrazioni di Ciao Darwin. Nelle settimane scorse avevano annunciato la loro separazione poi era calato il silenzio. C’erano stati i gossip, ma di altra natura, come quello legato ad una presunta lite (poi smentita) tra Sonia e Sophie Codegoni che, secondo Fabrizio Corona, erano arrivata addirittura alle mani: una rissa in piena regola con tanto di insulti.

>“Al posto della famosa collega”. Barbara D’Urso, scritto il suo destino dopo Mediaset: arrivano reazioni

Senza girarci troppo intorno aveva ridimensionato le parole di Corona. “Con tutto il rispetto ma secondo voi si possono picchiare e venire alle mani due donne? Due mamme? Suvvia. Davvero. Va bene il gossip, va bene quando è divertente o quando c’è uno scoop; ma questo no. Anche perché torno a chiedervi: ma davvero immaginereste la scena? No. E nessuno può smentire quanto ho scritto. Sonia e Sophie lo sanno bene”.





Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, vacanze insieme dopo l’addio

Tornando a Sonia e Paolo, sono stati beccato a Formentera e subito sono partiti i commenti con chi dà, addirittura, coppia per ricomposta. Per i nostalgici più accaniti, però, la verità è un’altra. Sono legatissimi ma nulla più come, del resto, aveva già annunciato Paolo a Vanity Fair: “Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche”.

“È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti. […] Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi”. Raccontando, poi, i motivi della crisi: “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare”.

“Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro”.