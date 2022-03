“Vergogna, non farlo mai più”. Sonia Bruganelli nella bufera: annientata dopo quelle parole

Ore complicate per Sonia Bruganelli, costretta a fare i conti con accuse molto pesanti da parte di un volto noto in televisione. Proprio la moglie di Paolo Bonolis aveva saputo che il coniuge era finito nel mirino di questa donna e quindi si è chiesta sui social network cosa fosse successo, in particolare cosa l’avesse spinta ad arrabbiarsi così tanto. E la diretta interessata ha risposto duramente a Sonia, che ovviamente non sarà rimasta felice di ascoltare quelle parole davvero durissime.

Intanto, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno fatto sapere di non aver avuto un buon giudizio nei confronti di un concorrente del ‘GF Vip’: Tommaso Eletti. Sonia ha affermato: “Non è riuscito ad entrare nelle dinamiche del programma e infatti è stato il primo ad uscire”. E Adriana sempre a ‘Chi Magazine’: “Ne avrei fatto volentieri a meno”. Chissà se l’ex ‘Temptation Island’ vorrà dire qualcosa in merito o se preferirà non replicare a queste critiche delle due donne, che dunque inaspettatamente sono state concordi nel giudizio.

Queste le invettive contro Sonia Bruganelli da parte di un’influencer: “Una donna che fa body shaming ad un’altra donna, che bella persona che sei. Ti devi vergognare, sei evidentemente compensata e vivi per stereotipi. Sono stata denigrata dalla bionda e Follettina bullizzata. Tuo marito ha reso e mi è sembrato fuori luogo”. Ma Sonia: “Se non fosse per il tuo essere esteticamente diversa dalle influencer, non credo che susciteresti interesse”. E la donna si è innervosita ancora di più.





Ad aver attaccato Sonia Bruganelli è stata Chiara Dalessandro: “Mi hai fatto bullismo? Ma come ti permetti? Non mi sento inferiore a nessuno ed è una vergogna denigrarmi solo perché sono grassa. Sfrutti le persone per un tuo tornaconto. Vergogna, devi essere più umile e meno saccente. Con te non ho nulla da dividere, la prossima volta che tu e Paolo Bonolis mi nominate mi dovete chiedere il permesso”. Non sembra dunque cessare a breve la furia di Dalessandro contro la coppia.

Chiara Dalessandro aveva attaccato così Bonolis, dopo che secondo lei era stata derisa durante ‘Avanti un altro’: “Non mi aspettavo che Bonolis fosse così ipocrita da deridere una sua ex figura del salottino. Inoltre, vorrei dire agli autori che dovrebbero vergognarsi. Bonolis, sei una delusione totale. Una persona che faceva parte del tuo salottino derisa in quel modo, sei una vergogna”.