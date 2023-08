“Solo una cafona”. Sonia Bruganelli, accuse choc in rete: la risposta furiosa della conduttrice

Sonia Bruganelli contro tutti, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha sparato a zero sui social. Nelle settimane scorse Sonia ha chiuso le registrazioni di Ciao Darwin ed ora si gode il meritato riposo. Da mesi, infatti, si sa che Sonia non sarà opinionista dell’edizione numero 8. A spiegare il motivo era stata lei. Parole che erano state messe nero su bianco da Pipoltv: “Aveva confermato la sua NON presenza per il terzo anno al Gfvip”.

“Avvertendo i vertici Mediaset, i colleghi del team – reality e con gli stessi autori ne aveva parlato ben prima della finale. Esattamente un mese prima. Diversi i motivi su tutti il fatto che Sonia al momento si trova su più produzioni. Una conosciuta ai più: ovvero la nuova e faticosa edizione di Ciao Darwin. Le altre produzioni però sono al momento top secret. Insomma sapeva già che non avrebbe respirato fino a luglio (almeno)”.





Sonia Bruganelli lite, con un hater: l’ex di Paolo Bonolis attacca

“Detto ciò per riconoscenza nei confronti dell’azienda e come dice il suo ufficio stampa Sabrina Laganà: ‘Non ci sono, così voi potete organizzarvi, avendo tutto il tempo possibile’. Con la massima trasparenza e senza alcuna minima polemica”. Polemiche che invece fanno gli haters. Sui social una signora non si è risparmiata.

“La cafonaggine viene sempre ampiamente a galla”.

“Imbarazzante tu e chi ti da i soldi per quello che fai. Povera Italia”, più altri commenti di vario genere. Parole davanti alle quali Sonia non è rimasta indifferente decidendo di condividere una foto a caso dell’utente in questione, più alcune offese ricevute: “A vederla così sembra una serena e felice della sua vita. Invece”.

Con aria ironica ha aggiunto: “Mi vuole bene da tempo, ma il problema non è questo”. Per poi proseguire: “Il problema è che una donna così adulta scrive cose così livorose ad un’altra donna che non conosce minimamente. Tutti noi abbiamo dei dolori che però non giustificano cattiverie e insulti a persone che non c’entrano nulla. Lei può non amarmi, può scrivere di me quello che non le piace. Ma i suoi commenti sono volutamente difensivi e non ho pubblicato nemmeno i peggiori”.