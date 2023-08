Un terribile lutto ha colpito la televisione. Un’attrice di grande successo è morta nei giorni scorsi, anche se solo adesso è stata confermata la sua dipartita. Purtroppo ha dovuto combattere contro una gravissima patologia, ovvero un cancro al cervello, e alla fine non ce l’ha fatta a sopravvivere. A rivelare questi dettagli è stato il figlio, il quale ha affermato che l’adorata mamma si è spenta all’interno dell’abitazione dell’uomo, attorniata dai suoi affetti.

Secondo quanto comunicato, questo lutto che ha investito la televisione e che si è portato via con sé l’attrice si è registrato mercoledì 23 agosto. Lei ha avuto una vita soddisfacente e il suo ruolo più significativo lo ha svolto perfettamente in una serie televisiva conosciuta in tutto il mondo. Il personaggio della stessa ebbe una fine tragica nel prodotto del piccolo schermo e commosse tutti i telespettatori che videro la puntata.

Lutto nella televisione, l’attrice è morta per un cancro al cervello

Davvero grave questo lutto che ha scosso gli amanti della televisione. L’attrice è deceduta all’età di 78 anni negli Stati Uniti, esattamente nello stato della Virginia, a Norfolk. Il figlio, che si chiama Jonathan, è stato concepito grazie alla sua storia d’amore prolungata con John Peverall, un famoso produttore che le fece perdere la testa. Lei è nota per aver partecipato alla serie La casa nella prateria in due momenti distinti.

Il figlio dell’attrice Hersha Parady ha annunciato la sua morte al The Hollywood Reporter. Nata a Berea, nell’Ohio nel 1945, il suo vero nome era Betty Sandhoff. Ne La casa nella prateria ha lavorato la prima volta nel 1976, ma prendendo parte ad un unico episodio, poi dal 1977 al 1980 ha lavorato con assiduità. Lei interpretava il personaggio dell’insegnante Alice Garvey, morta nella serie tv a causa di un rogo in una scuola per non vedenti.

Hersha Parady è ricordata anche per aver dato il suo contributo nelle serie La Fenice e Kenan & Kel. Suo marito John Peverall è morto il 3 ottobre del 2009. Da ricordare anche le sue grandi amicizie con i colleghi Katherine MacGregor e Richard Bull.