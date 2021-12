Nel bene e nel male la grande protagonista è sempre lei. Difficile restare impassibili di fronte a Soleil Sorge. Ne sa qualcosa Alex Belli da poco uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 6. Ma il personaggio, come si suol dire, ‘tira’. E attira. Attira complimenti, follower, critiche e commenti. Insomma, proprio quello che ci vuole per un programma, o meglio un reality, che tutto deve fare tranne che perdere ascolti e ‘capacità di engagement’, come dicono quelli studiati (o era studiosi?… ; ).

Ora che Alex è uscito e il triangolo con la moglie Delia Duran e la bella influencer non è più tale, ecco che Soleil ha un mancamento. L’influencer sta passando giorni difficili e durante una delle ultime notti si è anche sentita male. A un certo punto, infatti, Soleil Sorge si è isolata dal resto del gruppo in preda ad un forte mal di stomaco e si è buttata sul letto, dove è rimasta per molto tempo. Dopo la difesa a spada tratta da parte della mamma Wendy Kay, Soleil è stata duramente criticata nelle ultime ore da uno che il GF Vip lo conosce bene.

Come tutti sanno Tommaso Zorzi è stato il vincitore dell’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Ebbene proprio lui che dopo essere stato opinionista del GF Vip ora fa il giudice a Drag Race Italia, ha espresso dei commenti davvero poco lusinghieri nei confronti di Soleil. Pur non nominandola direttamente sentite cosa ha detto su personaggi e dinamiche della nuova edizione.





“Nell’ultimo Grande Fratello – dice Tommaso Zorzi – mi dispiace perché c’è gente che potrebbe fare davvero bene, ma si prescrive delle situazioni che sono palesemente artefatte. […] Anche quelle robe lì, io trovo che ci sono delle scene che uno deve anche aver un pelo sullo stomaco così, perché fingere e prendere per il c**o tutti quelli che ti permettono di essere lì lo trovo davvero becero. Lo guardo perché voglio vedere fino a che punto arrivano”.

“È brutto – conclude Tommaso Zorzi – quando ci sono quei personaggi che sono pronti a fare qualunque cosa purché se ne parli e poi si creano delle situazioni che da fuori uno guarda con quella roba di dire io voglio vedere questa fino a che punto arriva”. Voi che dite? Ce l’aveva con Soleil Sorge? Oppure siamo noi che siamo troppo maliziosi?