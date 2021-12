Mentre fuori il clima natalizio pervade tutto e tutti, dentro la Casa la tensione è ormai a livelli altissimi. Al Grande Fratello Vip, sesta edizione del reality di Alfonso Signorini, l’uscita di scena di Alex Belli è il tema del momento. L’attore parmense che il pubblico ha conosciuto con la soap opera CentoVetrine era diventato uno dei fulcri del gioco. La sua storia, pardon, il triangolo intrecciato con Soleil essendo appena sposato con Delia Duran fa ancora parlare. E non solo parlare.

I telespettatori hanno assistito a numerosi capitoli di quella che a tutti gli effetti sembra una fiction sudamericana. E non ce ne voglia la meravigliosa Delia, che è di origini venezuelane, e che in diverse occasioni ha manifestato la sua amarezza, la sua delusione e la sua rabbia per quello che è stata ‘costretta’ a vedere. Intanto Soleil Sorge è stata male nella notte, a poche ore dalla squalifica di Alex Belli che comunque sarebbe voluto uscire in ogni caso.

In tutta questa baraonda è intervenuta anche la mamma di Soleil Sorge, Wendy Kay. Nel corso di un’intervista a “Casa Chi” la 50enne di origini americane ha parlato di quello che sta accadendo all’interno del Grande Fratello Vip. E in particolare, naturalmente, degli ultimi sviluppi della vicenda che coinvolge la figlia Soleil. Ecco le sue parole: “Sono un po’ preoccupata per mia figlia, sì. Rimane un po’ scossa da questo problema che nessuno ha chiesto, nessuno ha cercato. Lui (Alex Belli, ndr) voleva fare questo da prima di entrare secondo me”.





La mamma di Soleil Sorge, Wendy Kay, non le manda a dire ad Alex Belli: “Se lo incontrassi cosa gli direi? Probabilmente lo ignorerei. E gli dire ‘vergognatevi’. Hanno fatto il loro show. Era tutto programmato. È andata bene per lo show. Loro e anche mia figlia sono sulla bocca di tutti, ma un po’ di ritegno ci voleva a non andare oltre a spingere a tutti i costi. Lui parlava costantemente di un grande amore. Ma vi posso garantire che non è il tipo di mia figlia. Non si innamorerebbe mai di lui”.

“Lui – prosegue Wendy Kay, mamma di Soleil – è stato un po’ selvaggio nei suoi confronti. Soleil voleva proteggere il fatto che lui dicesse che si fosse innamorato di lei. C’è rimasta male perché si è sentita presa in giro, non per un innamoramento sicuramente. Come ha fatto a non accorgersi che Alex aveva pianificato tutto? Non lo so, aveva una fiducia cieca. […] Il bacio? Non la vedo una mossa positiva, lei era arrabbiata. Ma ricordiamoci che lei ha studiato, è un’attrice anche molto brava”.

E ancora: “Carlo, il fidanzato di Soleil? Lui sta a Milano, aspettando la sua uscita. Certo non è contento di vedere certe cose – conclude Wendy – Lei non ha limitato le ferite a lui, ma è uno spettacolo e si è svolto così. Alex era un po’ una tortura, faceva tutto lui”.