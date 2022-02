Soleil Sorge non ha preso benissimo la preferenza del pubblico del GF Vip 6. All’ultimo televoto è infatti stata battuta da Delia Duran con il 52% di voti contro il suo 36%. Dopo il verdetto in studio, la moglie di Alex Belli ha raggiunto gli altri e la stessa Soleil Sorge in Casa che, come era prevedibile, c’è rimasta male della sconfitta al televoto.

E come se non bastasse durante un blocco pubblicitario Delia Duran ha iniziato a punzecchiarla, allora lei è sbottata: “Puoi smetterla di parlarmi? […] Amore l’unica che si è sempre fatta rispettare in questa situazione sono io. Non so proprio di cosa stai parlando”. Quindi la stoccata finale: ”Non è certo colpa mia se tuo marito si è innamorato di me e fatti due domande, perché mi stai stancando”.

Soleil Sorge “sta male”: cosa è successo al GF Vip

Poi, più tardi, Soleil Sorge si è sfogata con i coinquilini, anche loro sorpresi da questo verdetto: “Qua dentro mezza casa non mi sopporta e ricevo da loro soltanto cattiverie. Adesso però anche il pubblico preferisce una Delia che è appena arrivata e sta facendo dei siparietti. Allora faccio le mie valutazioni, sono esausta giuro”. E infine: “Viene premiato un teatrino del genere rispetto a due persone che hanno dato veramente tanto”.





Ma i giochi non sono certo chiusi e Soleil Sorge può contare su una marea di fan. Fan che ora sono preoccupati per lei. Come riporta il sito Funweek, infatti, da qualche tempo molti telespettatori del GF Vip hanno notato che non sta bene, si alza spesso nella notte con la nausea e passa molto tempo a letto. Ed è successo anche la notte scorsa.

Anche stanotte Sole si è svegliata con la nausea…povera cucciola💔#Gfvip #TeamSoleil February 2, 2022

Insomma, un Soleil Sorge “scarica”, ben diversa da quella che si è fatta conoscere al GF Vip. Ad avviso di molti, però, questo malessere più che fisico sarebbe psicologico. Una conseguenza cioè dei risvolti che ha preso questa sua permanenza in Casa. Per questo motivo alcuni stanno puntando direttamente il dito contro Alex Belli ma anche contro Alfonso Signorini, che starebbero rovinando fisicamente, moralmente e anche professionalmente l’influencer.