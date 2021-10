Nella nona puntata del GF Vip 6 il pubblico ha assistito anche all’attesissimo confronto tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Anzi, scontro perché negli ultimi giorni l’ex tronista di UeD si è avvicinata particolarmente a Gianmaria Antinolfi e per questo l’ex corteggiatrice ha lanciato diverse frecciatine alla “coppia”. Per Sophie Codegoni Soleil Sorge è solo gelosa del rapporto nato tra lei e l’imprenditore che, lo ricordiamo, fuori è impegnato con Greta, ma ovviamente l’influencer, che è una vecchia fiamma di Gianmaria Antinolfi, ha negato tutto.

Insomma, nel corso della diretta di lunedì 11 ottobre 2021 è scoppiata la lite tra le due bionde della Casa ma non è finita qui perché sono spuntati fuori altri retroscena per cui è immediatamente esplosa la polemica sui social. Nel dettaglio, Soleil Sorge dalla sua continua a sostenere che Sophie Codegoni abbia preparato da fuori delle dinamiche per far parlare di sé all’interno del GF Vip 6 e avere dei blocchi nel corso delle varie puntate. Ha anche parlato di ‘copioni fatti scrivere sappiamo da chi da portare in scena al GF’.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni “vanno squalificate”

Soleil Sorge non fa nomi inizialmente ma la persona che accusa indirettamente è Fabrizio Corona. Le due, nonostante appartengano a due agenzie diverse, sarebbero entrambe amiche dell’ex re dei paparazzi con cui avrebbero deciso a tavolino strategie per emergere nella Casa. Come riporta il sito Funweek, nel video che gira sui social infatti si sentono Soleil Sorge e Sophie Codegoni discutere di accordi che sembrerebbero essere stati presi fuori dalla Casa.





“Ricordati bene cosa dici alle cene, io ero presente quando dicevi ‘faccio finta di non conoscerlo Gianmaria o ci prepariamo una battutina’”, ha detto Sophie Codegoni. E Soleil Sorge: “Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel! quindi di cosa stiamo parlando? Con Fabri a tavola!”.

Ecco chi vanno squalificate Ascoltate il video molto chiaro

Soleil che dice :” Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel ! Quindi di che stiamo parlando !

Sophie risponde:"Con Fabri a tavola dovevi provarci tu che ti hanno detto "Ci provi tu con Manu " 🤢🤢 #gfvip #gfvip6

A quel punto Sophie Codegoni si è difesa da questa accusa di Soleil Sorge: “Ma quando mai? Ma quando Mai? Con Fabri a tavola? Con Fabri a tavola tu dovevi provarci con Manu! Che ti hanno detto ‘ci provi con Manu’”. Ora, a fronte di queste ’rivelazioni’, in tanti si chiedono se a questo punto non sia meglio squalificare le due concorrenti, dati i piani studiati fuori dal GF Vip 6.