Soleil Sorge si sta imponendo come grande protagonista di questo GF Vip 6. Prima, ma in fondo ancora adesso, per la storia con Gianmaria Antinolfi, per la quale durante la scorsa diretta ha anche avuto un confronto con l’attuale fidanzata dell’imprenditore campano. Nelle ultime ore, invece, occhi puntati su quello che molti hanno già bollato come flirt: Soleil Sorge e Sophie Codegoni sono sempre più complici nella Casa, tanto che l’influencer ed ex UeD ha rivelato:“Non so se riuscirò a resistere a lei che mi corteggia”.

Ma ora i telespettatori del GF Vip 6 sono sul piede di guerra dopo l’ultima della gieffina. Succede tutto dopo un’accesa discussione tra Alex Belli, Ainett Stephens e Samy Youssef nella quale poi entra a gamba tesa anche Soleil Sorge, facendo però uno scivolone per cui ora molti invocano la squalifica.

Soleil Sorge, il pubblico del GF Vip 6 chiede la squalifica

Quando i tre hanno alzato i toni, Soleil Sorge ha cominciato a lamentarsi, pronunciando una frase infelice: “Ma non c’è bisogno che urlate, veramente. Cosa hai da urlare?! Vacci a parlare tranquillamente. Basta urlare, sembrate delle scimmie”. Di fronte a queste parole, Ainett Stephens è sbottata: “Anche lui sta urlando! Parli te che sei la prima che sta sempre a urlare e non lasci parlare la gente”.





“Parli proprio te guarda – ha continuato la Gatta Nera aggredendo Soleil Sorge -, non mi fare la morale di urlare, perché se c’è una che parla sopra quello che dicono gli altri sei te, punto”. Quella frase ha dato fastidio a parecchi telespettatori perché è stata pronunciata subito dopo che Alex Belli era andato via, quindi la parola “scimmie”, nei confronti di Ainett Stephens e Samy Youssef, può avere dei connotati razzisti, hanno fatto notare gli utenti.

"Vai in terapia"

"La massacro"

"Venerdì la ribalto"



Eh ma dire ignorante è gravissimo, non urlate come scimmie è razzista #gfvip September 29, 2021

Che, in queste ore, sui social stanno chiedendo che vengano presi dei provvedimenti nei confronti di Soleil Sorge. Non sappiamo se in realtà verranno presi e l’influencer addirittura squalificata, ma la stessa Ainett Stephens ha promesso di darle battaglia. “Io venerdì la massacro e punto”, ha detto confidandosi con Clarissa Selassié in camera.