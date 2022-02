I vipponi non lo sanno ma presto nella Casa del GF Vip 6 tornerà Alex Belli. E tutti a chiedersi come la prenderanno soprattutto Soleil Sorge e Delia Duran. Anche perché succederà presto, nella prossima puntata. Lunedì scorso, Alfonso Signorini ha chiesto all’attore di fare ritorno al GF Vip 6 e lui ha accettato l’invito.

Dunque è iniziata la sua quarantena e infatti da lunedì notte Alex Belli si trova in hotel a Roma per rientrare dalla porta rossa il 14 febbraio prossimo. “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia – gli ha detto il conduttore – darai un finale alla soap con Delia e Soleil. Diciamo che dovrai decidere chi scegliere tra le due”.

Soleil Sorge, “furto” nella Casa

“Però sappi che non avrai molto tempo, adesso non sappiamo esattamente quanto, però ecco, penso almeno due settimane. Tu adesso vai, scegli chi ti pare, Delia Duran, Soleil Sorge, ma anche Basciano, basta che prendi una decisione una volta per tutte”, ha continuato Alfonso Signorini. Ora, poi, grazie a Gabriele Parpiglia si è saputo che Alex Belli resterà in Casa per 4 puntate.





“Il nuovo ingresso di Alex Belli nella Casa del GF Vip vi dico io che durerà per quattro puntate. Diciamo che al momento sono ufficiali quattro puntate e quindi due settimane”, ha rivelato il giornalista a Casa Chi. E di sicuro in Casa l’atmosfera si scalderà anche se pure senza di lui i colpi di scena non mancano. L’ultimo poco fa, con protagonista, suo malgrado, Soleil Sorge: vittima di un furto.

A riprova di ciò che ha detto stasera Jessica e cioè che Nathalie ha fregato il riso a Soleil

Soleil casualmente non arriva da 2 settimane il riso perchè qualcunA lo prende al posto suo non segnandolo nella spesa

Jes:"Mi sa che natali ha rubato il riso a Sole e lei mangia solo quello,non mi ha neanche voluto dare il foglio delle richieste e me lo hanno dato tutti. Domani indago perché non è così che si fa"



E NON È LA PRIMA VOLTA CHE NATALIA RUBA IL CIBO A SOLEIL

Soleil Sorge è rimasta senza riso e dalle prime voci il colpevole è stato già individuato (dai fan): Nathaly Caldonazzo, con cui l’influencer si scontra spesso. La situazione è scoppiata in cucina, con entrambe e e Manila Nazzaro. “È la seconda settimana che rimango senza riso, perché a loro non risulta che qualcuno l’ha messo”, ha spiegato l’influencer, visibilmente infastidita. Molti sospettano di Nathaly Caldonazzo, anche Jessica Selassié e ha promesso di indagare.