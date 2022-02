Non è ancora in finale e non è detto che ci arrivi, ma di certo Soleil Sorge ha fatto un percorso straordinario al GF Vip. C’è chi la ama e chi la odia, come sempre, ma non si può negare che da settembre a oggi abbia dominato ogni diretta del reality show.

Il flirt con Gianmaria Antinolfi e i vari alti e bassi nella Casa, la chimica artistica con Alex Belli e il triangolo con Delia Duran che, entrata in corsa al GF Vip, è risultata sin da subito molto amata dal pubblico che infatti l’ha votata per arrivare al 14 marzo prossimo, giorno della finale. E poi le liti feroci e le frecciatine con gli altri concorrenti. Insomma, Soleil Sorge non si è risparmiata in tutti questi mesi. E ora ha perso due ‘pezzi’ importanti in questa sua avventura: Katia Ricciarelli e Davide Silvestri.

Soleil Sorge, “compenso aumentato al GF Vip”

La cantante è stata infatti eliminata all’ultimo televoto, lasciando Soleil Sorge in una valle di lacrime. Con l’attore di Vivere, invece, che le è sempre stato amico, la frattura sembra ormai insanabile dopo le ultime nella Casa, nomination comprese. Manca poco alla fine di questa lunghissima edizione del GF Vip e i giochi sono ancora aperti.





Ma anche se i vipponi di Alfonso Signorini sono dentro la Casa da oltre cinque mesi, sui social continuano a circolare molte indiscrezioni sui loro cachet. Ognuno di loro, si sa, ha contratti diversi e i compensi variano anche in base alle carriere e alla popolarità di ognuno di loro. L’ultima voce riguarda proprio quello di Soleil Sorge.

Io so che Soleil guadagnava 10mila a settimana quando è entrata. Deve aver rinegoziato il suo contratto a dicembre per altri 3 mesi. Soleil merita 50mila a settimana, non 30mila #gfvip #teamsoleil February 24, 2022

Come riporta il sito Funweek, secondo alcuni utenti il cachet dell’influencer lanciata da UeD sarebbe stato rinegoziato per gli ultimi 3 mesi di reality. Nel dettaglio – anche se va sottolineato che sono tutte indiscrezioni – spetterebbero circa 10mila euro per ogni settimana di permanenza nella Casa, ma ora alcuni sono convinti che dopo l’ingresso di Alex Belli il suo cachet sia arrivato a circa 30mila euro a settimana…