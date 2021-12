Segni di stanchezza e di insofferenza nella casa. A raccogliere la confessione della concorrente è Valeria Marini. “Fino all’ultimo non ci dicono nulla e ci tengono sulle spine. Anche perché manca meno di una settimana. Ci serve il tempo di pensare a cosa fare, se restare o andare via subito – ha confessato la vip – . Magari la prossima settimana eliminano dieci persone e finisce. Non so se resterò dopo la data che avevano stabilito, ti dico la verità. Avevo zero intenzione di rimanere. Adesso ci penso”.



E ancora: “Sono stanca, mi vedo distrutta. Sono proprio stressata, mi sento affaticata. Comunque ero sicura di non restare, adesso vedremo”. Pronta è arrivata la risposta di Valeria Marini: “Devi restare e vincere, vincerai tu questo GF Vip fidati”. Quindi è tornata con la mente alla sua esperienza nel programma Supervivientes, in cui – pur essendo attaccata dagli altri concorrenti – non ha mai mollato. Per Valeria sarà infatti Soleil Sorge a vincere il reality.



Soleil Sorge che ieri è stata duramente attaccata, insieme ad Alex Belli, dal pubblico da casa. “Uno va al grande fratello, ha una moglie fuori, si innamora di un’altra, ci flirta, la bacia, tocca e… tra risatine varie viene incoraggiato a rimanere perché “uscire sarebbe da incoscienti”. Ma che televisione è questa? dov’è il rispetto per una moglie?”. E non è finita qui.





Soleil Sorge, critiche dal pubblico



“I sentimenti dovete viverli appieno. Certo, specie se c’è una terza persona al di fuori del gioco che deve sopportare i tradimenti. Ma non vi vergognate a dire queste corbellerie? La vita è una ruota, quindi fate attenzione che a giocare con i sentimenti altrui prima o poi ci si scotta”. Il pubblico, insomma, non vede di buon occhio Soleil Sorge e Alex Belli. Soleil, che, tra l’altro, è finita in nomination.



Insieme a lei Maria Monsè, Sophie, Jessica, Miriana e Biagio. La data per l’uscita di Soleil Sorge potrebbe quindi essere il 13 dicembre giorno in cui sarebbe dovuta tenere la finale. Una data ormai alle porte della quale non è ormai difficile aspettarsi un prolungamento fino a marzo superando il record di durata dello scorso anno.