Soleil Sorge, anche a distanza di giorni l’uscita di scena di Alex Belli dal GF Vip 6 è l’argomento più caldo in Casa. E ovviamente anche fuori, dove non mancano paparazzate e segnalazioni sull’attore e la moglie Delia Duran, che è entrata per l’ultima volta nella Casa lunedì sera e poco dopo, in diretta, l’ha lasciata insieme al concorrente. E a quanto pare, dopo il reality show stanno ancora insieme.

Ma i vipponi questo non lo sanno e c’è chi, come Manila Nazzaro, che Alex Belli è convinto che tornerà presto a Cinecittà. L’ex Miss Italia l’ha detto mentre si trovava in cucina con Soleil Sorge e Jessica e Selassié. “Penso una cosa, un’ipotesi che potrebbe diventare realtà. Diciamo che se Delia non lo perdona lui tornerà qua dentro fidatevi”.

Soleil Sorge, malore nella notte al GF Vip 6

“Non lo perdona lei? Amore questi due hanno già tr….o ieri sera dai. Te lo dico io e ridevano anche. Stavano proprio a ridere alla grande della bellissima grandissima figura di M che hanno fatto in diretta”, il commento della principessa, che evidentemente la pensa in tutt’altro modo. E Soleil Sorge?





L’influencer sta passando giorni difficili e con l’umore altalenante nella Casa dopo la squalifica di Alex Belli. E nella notte si è anche sentita male. A un certo punto, infatti, Soleil Sorge si è isolata dal resto del gruppo in preda ad un forte mal di stomaco ed è andata a buttarsi sul letto, dove è rimasta moltissimo tempo. Ma è stata presto raggiunta da Biagio D’Anelli.

Io sono scioccata da quanto travisate la realtà: Soleil era così a letto perché aveva mal di stomaco stasera, non per Alex. Anche altre sere quando c’era lui in casa è capitato che si fosse isolata. Smettetela di farla passare per la vittima che NON è. #gfvip https://t.co/5SzjwMy1Rb December 16, 2021

Soleil stasera ha mal di stomaco..in questi giorni ha mal di Alex e ci sta.presa x culo? io dico sempre che la verità sta nel mezzo loro sanno quello che si sono detti e di certo quando lei stava così lui le stava sempre vicino..questo non é fake ma realtà ❤ #gfvip #teamsoleil pic.twitter.com/DXYALVqug0 December 15, 2021

Con lui Soleil Sorge ha parlato ancora di Alex Belli, piangendo e singhiozzando. Per questo motivo chi era collegato con la diretta h24 del GF Vip 6 ha pensato che in realtà stesse male per amore e non per un problema di salute. Eppure alcuni utenti fanno notare che non è la prima volta che l’influencer sta così. Anche quando c’era Alex Belli più volte si è sentita male, isolandosi dagli altri. Quale sarà la verità?