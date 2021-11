Soleil Sorge ancora una volta al centro della nuova puntata del GF Vip 6. Nel corso della diretta si è parlato di tutto, dalla proposta di matrimonio per Francesca Cipriani all’ingresso di Maria Monsè e Patrizia Pellegrini nella Casa fino alla sorpresa per Manuel Bortuzzo che ha rivisto il suo amico fraterno e alla decisione di “dividere” le principesse Selassié che ora giocano ognuna per sé.

Ma l’argomento Alex Belli e Soleil Sorge continua a tenere banco. Perché anche negli ultimi giorni nella Casa la loro complicità è arrivata alle stelle: le immagini in piscina hanno fatto parecchio scalpore. Ed entrambi non sanno che venerdì prossimo entrerà nella Casa Delia Duran che, ha fatto sapere Alfonso Signorini, è già in quarantena e pronta a varcare la porta rossa.

Soleil Sorge, quanto costa l’abito bianco con le stelle

E poi la questione Gianmaria Antinolfi, duramente attaccato dall’influencer la settimana scorsa. Soleil Sorge lo ha accusato di ostentare di continuo e soprattutto con le donne finta ricchezza ma, finita nel mirino di pubblico e compagni di avventura per le sue dichiarazioni forti su capi firmati e metrature di appartamenti, si è giustificata parlando di “umiltà”. E umile non è certo il look scelto per la puntata numero 21 del GF Vip 6.





Prima di ogni diretta ai concorrenti del reality viene recapitata una “mistery box” con dei completi. Quella di Soleil Sorge arriva dallo stylist Matteo Evandro, con cui si è accordata per definire in generale il look da sfoggiare nella Casa. Lunedì sera la vippona ha scelto un abito bianco candido con le stelle dorate che fa parte della collezione Autunno/Inverno 2021 di Burberry.

Si tratta di un modello drappeggiato in misto viscosa e seta, con le maniche lunghe, la gonna al ginocchio e uno strato superiore in jersey velato decorato con delle stelle ricamate realizzate con piccole catene in metallo dorato. Anche i sandali scelti da Soleil Sorge erano dorati e tempestati di glitter, mentre gli orecchini abbinati all’outfit pendenti e pieni di cristalli. Il prezzo del vestito? Sul sito ufficiale di Burberry viene venduto a 3.190 euro.