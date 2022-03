Barbara D’Urso è tornata in prima serata, ma su Italia1, con La Pupa e il Secchione 2022 e ha voluto tra gli opinionisti anche Soleil Sorge. Reduce dall’enorme successo ottenuto in quasi 6 mesi di GF Vip 6, in studio l’influencer 27enne commenta le dinamiche del nuovo show targato Carmelita insieme ad Antonella Elia, che causa Covid momentaneamente è collegata da casa e Federico Fashion Style, che ormai è sempre più personaggio televisivo.

Soleil Sorge non è l’unica novità di questa edizione: per la prima volta anche una rivoluzione nel cast. Diversi, infatti, i volti (più o meno) noti tra le pupe e i secchioni. Da Mila Suarez a Flavia Vento, passando per Francesco Chiofalo e il campioncino di Caduta Libera Nicolò Scalfi. E proprio con Mila Suarez, ex di Alex Belli, l’ex vippona ha avuto già diversi scontri.





Soleil Sorge, il compenso a La Pupa e il Secchione 2022

Dopo le scintille della prima puntata, anche nella seconda Soleil Sorge e Mila Suarez si sono punzecchiate per via dell’avvicinamento a Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria. “Non è che ha fatto chissà cosa, ma è proprio il modo di lanciarsi così velocemente..”, le ha detto Sole. “Come hai fatto anche te” – l’immediata risposta della modella – Hai fatto la stessa cosa. Senti da che pulpito. Mi hai dato uno zero come giudizio, anche tu per me sei uno zero“. “Evita di paragonarti a me tesoro, qua quella che giudica sono io”, ha chiuso l’opinionista-giudice.

Insomma, non corre buon sangue tra Soleil Sorge e la Pupa che, poco dopo, è tornata a bomba sulla giudice: “Guenda puoi tranquillizzarti, fa parte del gioco, ma io non tocco gli uomini fidanzati o sposati”. Di certo la presenza dell’ex concorrente del GF Vip 6, che martedì sera era affiancata anche da Lulù Selassié, è un grosso colpo per Barbara D’Urso visto il successo ottenuto al reality di Alfonso Signorini.

Certo, la gloria e un altro programma in prima serata da inserire sul curriculum ma molti si saranno già fatti domande sul compenso. Non ci sono certezze, come sempre, ma stando a quanto riporta il sito Funweek al GF Vip 6 si vociferano 7mila euro a settimana per Soleil Sorge, mentre per La Pupa e il Secchione 2022 gli utenti di Twitter scrivono: “Mentre tutti si scannano per 50mila euro, lei ha almeno il triplo di guadagno assicurato”, “50mila euro Soleil li guadagna con una puntata de La pupa e il secchione show. Insomma, di sicuro un bel gruzzoletto tra i due programmi.

