“Mi dovrebbe ringraziare”. Soleil Sorge svela cose su quel bel vip: “Io con lui…”

Soleil Sorge, la frecciatina dritta nel segno. Un successo indiscutibile per la modella e influencer reduce dall’esperienza nella casa del Gf Vip 6. Per l’ormai ex gieffina è tempo di guardare avanti e lasciare alle spalle il capitolo televisivo del reality show. Detto fatto torna sul piccolo schermo ne La Pupa e il Secchione nelle vesti di terza giurata. Nuova esperienza che la metterà faccia a faccia con un volto Vip a lei decisamente noto.

Piaccia o non piaccia, Soleil Sorge è stata tra i personaggi più discussi del reality show di Alfonso Signorini e continua a esserlo anche nel nuovo studio televisivo di Barbara D’Urso. Nuovo capitolo lavorativo sul piccolo schermo e anche un ruolo preciso quello della giurata che le darà modo di trovarsi faccia a faccia con il fratello del suo ex Luca, ovvero Gianmarco Onestini.





Le parole dell’ex gieffina a riguardo sono state riportate in seguito a un’intervista rilasciata per il settimanale Chi: “Sono contenta di vederlo, lo giudicherò come tutti gli altri concorrenti e so che ci tiene molto a mettersi in gioco, quindi sono pronta a dargli l’opportunità che cerca da anni.. Sono stata la prima a spingerlo nel mondo dello spettacolo, dovrebbe essermi grato”. E di tutta risposta la scelta del secchione è caduta su Maria Laura. Un gesto che la dice lunga a riguardo.

Ironica ma anche pungente, Soleil Sorge è stata apprezzata da molti proprio per la sua schiettezza, qualità che decide di non mettere da parte soprattutto quando qualcosa le riguarda da molto vicino: “Bisogna cogliere le opportunità quando si presentano. Non è detto che ciò che rifiuti oggi ti venga proposto ancora domani. Mi è capitato di rifiutare programmi, come il GF Vip in passato, e di essermi pentita”.

E proprio in merito alla sua esperienza passata e alle recenti critiche ricevute da Mila Suarez, Soleil Sprge adesso ammette di essere pronta a spalancare le braccia a quello che di bello le verrà inconto: “È normale che ci siano concorrenti che si attaccano a me” e poi aggiunge: “Ho già passato sei mesi a dar luce ad altre persone, adesso non c’è spazio, gioco un’altra partita”.

