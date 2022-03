Soleil Sorge è stata una delle grandi protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe vinto da Jessica Selassiè. Lunedì 14 marzo la principessa etiope entrata nella casa insieme alle sorelle Clarissa (eliminata a novembre) e Lulù (uscita in finale nello scontro con l’attore Davide Silvestri) è salita sul podio del reality show battendo in finale l’attore di Vivere, classificatosi secondo davanti a Barù, un altro grande protagonista del GF Vip 6.

Eliminata la scorsa settimana nello contro con l’amico Davide Silvestri, Soleil Sorge, data per favorita alla vittoria, ha perso il duello e ha dovuto abbandonare la casa a un soffio dalla finale ed è tornata alla vita di tutti i giorni. Uscita dal GF Vip, Soleil ha rilasciato un’intervista a Verissimo per raccontare la sua esperienza e il rapporto con Alex Belli.

Soleil Sorge nella giuria de La Pupa e il Secchione show

Il rapporto tra i due è stato molto chiacchierato e ha tenuto banco per tutti i sei mesi della messa in onda del reality show di Alfonso Signorini. “Non sono mai stata innamorata di Alex. – ha detto Soleil ai microfoni di Silvia Toffanin – Spero che la persona con cui sto e tutte le persone che mi conoscono possano capire quello che abbiamo vissuto lì dentro. Sicuramente non è facile capire tutto quello che si è visto ed è successo nella Casa”.





Nessun amore con Alex Belli, ma grazie alla partecipazione al GF Vip 6 Soleil Sorge ha avuto una grande offerta di lavoro. La voce circolava da settimane, ma solo ieri, durante la finale del Grande Fratello Vip, è stata ufficializzata da Barbara D’Urso: “Vorrei ufficialmente dire: Soleil, sei stata nominata!”, ha detto la conduttrice spiegando che Soleil Sorge sarà tra i giudici de La Pupa e il Secchione Show, il reality in onda su Italia 1 da martedì 15 marzo.

“Non vedo l’ora”, ha commenta l’ex concorrente che in questi mesi è stata al centro del triangolo amoroso tra Alex Belli e Delia Duran. “Non sai quanto si divertirà perché troverà Mila Suarez, che è la ex di Alex Belli, e Gianmarco Onestini”.