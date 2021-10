“Vanno squalificati, ora!”. GF Vip 6, rivolta contro i due concorrenti: stavolta hanno passato il segno

Lo spettro della squalifica continua ad aggirarsi tra le mura della Casa. Al Grande Fratello Vip sono stati diversi i concorrenti ad andare vicino al provvedimento più pesante di Alfonso Signorini e del suo staff. Ad esempio ha fatto discutere l’espressione usata da Katia Ricciarelli che ha esclamato: “Dio bono” che è un intercalare tipico veneto.

Poi anche Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan hanno rischiato, anche di più, perché hanno bisbigliato tra loro coprendosi i microfoni. Un comportamento contro il regolamento, che però non è valso loro la squalifica. Poi è stata la volta di Manila Nazzaro che si è lasciata scappare un’espressione decisamente fuori luogo. Parlando con Miriana la showgirl ha esclamato: “Io elasticini per diecimila persone ce li avevo e li ho lasciati nel beauty che è andato a casa. Ma io c’ho quelli trasparenti dell’acconciatura, sono una mongo***e, guarda”.

Ora, però, i riflettori sono puntati su un altro episodio che sta creando clamore. Protagonisti stavolta sono Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi che già erano finiti al centro dell’attenzione. Francesca Cipriani ha infatti sostenuto la teoria che le liti tra loro due e Sophie Codegoni fossero state organizzate prima di entrare al GF Vip. Adesso i telespettatori puntano il dito contro le espressioni utilizzate da Soleil e Gianmaria mentre stavano parlando sul divano.





Ad un certo punto Soleil Sorge ha esclamato: “Ma saremmo deficienti?”. Gianmaria Antinofli ha rincarato la dose rispondendo: “Due handicappati… ma mentali proprio… due down”. A questo punto l’influencer si è messa a ridere. Ma la chiacchierata non ha sortito lo stesso effetto sul pubblico. Molti telespettatori si sono risentiti per quei termini e hanno iniziato a chiedere la squalifica dei due vipponi. Chissà se Alfonso Signorini ci starà pensando, oppure preferirà sorvolare.

Lei che ride che schifo , lui che lo dice peggio ancora…

Soleil : ma saremmo deficienti?! Gian: due handicappati… Mentali… Due down..@GrandeFratello @alfosignorini @SBruganelli @AdrianaVolpeTV

Se non si tratterà l’argomento sarà una vergogna per il programma !



Sole: ma saremmo deficienti?!

Gian: due handicappati… Mentali… Due down…



Hanno sicuramente più Q.i le persone con sindrome di down che metà del cast di quest'anno tutto assieme (per essere magnanimi e non dire quasi la totalità). pic.twitter.com/J56YnHiBMY October 19, 2021

Non è la prima volta che Soleil Sorge rischia la squalifica in questo GF Vip. Già in un’altra occasione l’influencer si era lasciata sfuggire una mezza bestemmia per poi fermarsi in tempo. In un video si sente Soleil esclamare: “Dio po…” per poi interrompersi. Queste al riguardo le parole di Alfonso Signorini: “Ho chiesto una maggiore elasticità nei confronti del politicamente scorretto. Chi bestemmia va fuori, come chi offende, denigra o è violento. Ma, in altri casi, occorre sempre inquadrare la situazione”.